Dead Island 2 – L’horreur débarque à Paris

On ne l’attendait plus. Depuis son annonce en 2014, soit il y a bientôt dix ans, Dead Island 2 a été repoussé à maintes reprises, et les fans de la série poireautaient encore sur le premier opus en gardant l’espoir qu’un jour la suite puisse enfin débarquer sur les écrans. Et ce fut le cas hier, puisque Dead Island 2 est arrivé dans nos rayons, un réel soulagement pour tous les chasseurs de zombies qui sillonnent désormais les rues de « Hell-A » à la recherche de créatures à éliminer. En revanche, s’il existe bien un lieu dans lequel nous avons personnellement eu l’occasion de chasser du zombie, c’était au Paris Yacht Marina, lors de la soirée de lancement du titre le 20 avril dernier.

En effet, la presse fut conviée pour passer une soirée sur le thème du jeu, et tout était organisé pour que l’on puisse s’y croire. Des décors à l’exposition des éditions collectors du titre en passant par la présence d’acteurs déguisés en zombies, la soirée est bel et bien parvenue à nous plonger dans l’univers de Dead Island 2, le tout dans le cadre on ne peut plus appréciable du port de Grenelle, à deux pas de la Tour Eiffel.

Après avoir été tatoués aux couleurs du nouveau titre, nous avons pu poser la main sur ce dernier durant un certain temps afin de pouvoir découvrir ce que ce volet avait de sanglant à nous proposer. Même si on ne viendra pas réécrire notre critique du jeu ici, il faut tout de même souligner le réalisme grâce auquel Dead Island 2 parvient à se démarquer du premier opus.

Tout est pensé pour que le joueur puisse se sentir en conditions réelles. Le jeu demande parfois un peu de réflexion et une attention particulière aux éléments du décor, car tout ce qui peut se trouver autour du joueur est bon à prendre, voire essentiel pour poursuivre la quête. C’est en affichant une dimension toujours plus gore que le jeu et les combats deviennent extrêmement intéressants, des combats que nous avons par ailleurs trouvés un peu lents durant la soirée de lancement.

Mais dans l’ensemble, le jeu est très bon, et l’avis fut partagé par la majorité des invités avec qui nous avons pu échanger autour du titre. En effet, ce genre d’événements permet non seulement de promouvoir le jeu concerné de par des décors mis aux couleurs du titre en question, mais cela réunit la presse par la même occasion afin de discuter du jeu et de la sphère jv le temps d’une soirée.

Nous remercions Plaion pour l’invitation. Ce rendez-vous nous a permis de découvrir ce qui se cachait derrière dix années d’attente et de questions autour de ce nouveau Dead Island, un titre que tous les chasseurs de zombies attendaient de pied ferme.