The Nioh Collection dégaine son sabre sur PlayStation 5 et PC

À l’approche du troisième et dernier DLC de Nioh 2 (intitulé Le Premier Samouraï, prévu pour le 17 décembre prochain) et pour célébrer ses quatre ans de sortie, PlayStation annonce via son blog officiel (en source de cet article) le passage de sa tranchante saga sur Playstation 5. En effet, The Nioh Collection se fraye un chemin jusqu’à la dernière console de Sony, une passation qui mérite quelques éclaircissements.

Tout d’abord, retenez cette date : le 5 février 2021, date à laquelle sortent non pas un jeu mais quatre, enfin plutôt des versions différentes.

Nioh 2 – The Complete Edition (PlayStation 4)

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5)

Nioh Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5)

The Nioh Collection (PlayStation 5)

On explique. Nioh 2 se pare d’une version définitive incluant le jeu de base et son trio de DLC dès le 5 février. Mais ce n’est pas tout, il sera également possible de l’acquérir directement sur PlayStation 5 dans une édition dite remastered (on explique les ajouts techniques juste après). Idem pour le premier opus (jeu et DLC). Enfin, il sera possible d’acheter les deux en un pack nommé The Nioh Collection, c’est tout de suite plus clair non ? Bon et maintenant, elles apportent quoi ces nouvelles montures PS5 ?

Tous les titres disponibles sur PlayStation 5 prendront en charge la résolution 4K pour un meilleur rendu visuel, un gameplay jusqu’à 120 FPS pour des combats toujours plus fluides et des temps de chargement ultra-rapides. En somme, plus beau, plus fluide et plus rapide. Retenez également que votre sauvegarde du jeu PS4 pourra être transférée pour ne pas à avoir à recommencer toute l’aventure (pour le premier comme pour le second opus).

Bonne nouvelle pour les joueurs possesseurs des versions PS4 et d’une console PS5, il vous sera possible de mettre à jour gratuitement les jeux (Nioh et Nioh 2) dans leur version remastered. The Nioh Collection sera disponible à partir du 5 février 2021 sur PlayStation 5 (avec Nioh 2 – The Complete Edition (PS4), Nioh 2 Remastered – The Complete Edition et Nioh Remastered). Les précommandes commenceront le 20 novembre prochain. Prêt à dégainer le sabre ?

The Nioh Collection sera également disponible sur PC (Steam) avec les éléments suivants :