tt

Situation chaotique chez Rockstar Games, la guerre est déclarée avec les syndicats

Rockstar syndicat

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test ARC Raiders — Il s’extrait de la niche et termine premier au marathon

Test Dispatch – Conseiller France Travail au pays des super-héros

Test Dreamed Away – Undertale au beurre salé