La sortie de GTA VI de nouveau reportée

Rockstar a annoncé ce 6 novembre un nouveau report de la sortie de GTA VI, désormais prévu pour le 19 novembre 2026. Cette nouvelle a été annoncée aujourd’hui par Rockstar dans le cadre des annonces des résultats financiers du deuxième trimestre de Take-Two, qui détient Rockstar.

Il s’agit selon Take-Two de « donner à l’équipe le temps nécessaire pour terminer le jeu avec le niveau de finition élevé que les joueurs attendent et méritent. Rockstar bénéficie bien sûr de [son] soutien total, et [il est] convaincu qu’ils offriront une expérience de divertissement exceptionnelle et inégalée ». Initialement prévue au printemps 2025, la sortie du jeu avait déjà été repoussée à mai 2026, Rockstar invoquant le besoin de temps supplémentaire pour offrir un niveau de qualité suffisant.

Rockstar a une longue histoire de report des dates de sortie de ses jeux. GTA V devait sortir au printemps 2023, et a finalement été publié en septembre de la même année. La sortie de Red Dead Redemption 2 a été repoussée deux fois, pour un retard total d’un an et demi.

Des nouveaux changements de calendrier à prévoir dans l’industrie vidéoludique

GTA VI fait figure de mastodonte dans l’industrie vidéoludique. Avec un budget de plus d’un milliard de dollars selon Take-Two, il s’agit déjà du jeu vidéo dont la création aura coûté le plus cher. Les éditeurs qui avaient établi leur calendrier en prenant en compte la date précédemment annoncé vont devoir revoir leur copie, et adapter leurs plans pour ne pas voir leurs jeux écrasés sous le rouleau compresseur de Rockstar.

Connu pour ses périodes de crunch intensives, Rockstar a licencié fin octobre entre 30 et 40 employés au Royaume-Uni et au Canada, officiellement pour faute grave. L’Independent Workers’Union of Great Britain a accusé l’entreprise américaine de répression syndicale. D’après le syndicat, ces licenciements concernent en effet des employés qui participaient à un canal de discussion privé sur Discord, lié à l’organisation syndicale au sein de Rockstar.