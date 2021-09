Nintendo Switch Online – Des jeux N64 et Mega Drive en approche

Pour une fois, nous sommes prêts à mettre notre fierté de côté et à admettre que vous aviez raison. Alors que le dernier Nintendo Direct s’achève, force est de constater qu’une belle quantité de rumeurs étaient fondées. Ensuite, nous avons dit “belle quantité” et non “l’intégralité”, donc il ne faudrait pas non plus s’emballer. Mais effectivement, vu que Big N a mis du temps à prendre la parole, tirer les vers du nez de personnes proches du dossier a visiblement payé cette fois et plus particulierement au sujet du Nintendo Switch Online, l’abonnement du constructeur s’apprêtant réellement à élargir ses fonctionnalités.

Et quelles sont-elles ? Après tout, les rumeurs allaient bon train et de nombreux bruits de couloir tournaient. L’accès à un catalogue de jeux Game Boy et Game Boy Color ? L’arrivée de jeux issus du catalogue de la Nintendo 64 ? De nouvelles manettes à ajouter à sa collection ? Ces dernieres semaines, il y avait à boire et à manger. Ceci dit, inutile de tourner autour du pot plus longtemps, vous savez depuis le titre de l’article qu’il s’agit de la Nintendo 64.

Quel timing ! Alors que la console fête bientôt ses 25 ans (elle commencait sa carriere américaine le 29 septembre 1996, même si elle s’est fait attendre jusqu’en mars 1997 pour l’Europe), elle s’apprête à faire son grand retour sur la console hybride dans les semaines à venir. Pas de date précise pour le moment, mais le constructeur promet de détailler son offre dans les semaines à venir avec la révélation d’un nouveau plan.

Oui, si vous vous attendiez à ce que cette offre soit gratuite, c’est mort. Il semblerait que Nintendo ait décidé d’ajouter un échelon supplémentaire à son Nintendo Switch Online avec un pack “supplément” incluant donc des jeux Nintendo 64, mais aussi Mega Drive. Est-ce que ça aide à faire passer la pillule ? Difficile de répondre à cette question, d’autant que son prix est encore inconnu, mais nous devrions vite être fixés.

Une chose est sûre, cependant. Avec l’arrivée de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Majora’s Mask, de Mario 64 ou même de Sonic 2 et de Shining Force “gratuitement” sur l’hybride, ça met un gros coup de pied aux espoirs des fans qui attendaient une compilation anniversaire pour Zelda ou Sonic et une béquille à ceux ayant acheté celle de Mario ou la collection de jeux Mega Drive. Enfin, ça doit être le prix à payer pour jouer à Mario Kart 64 en ligne avec ses potes. Qu’en pensez-vous ?