[Rumeur] Un remake de Knights Of The Old Republic par Aspyr ?

Star Wars: Knights of the Old Republic est un véritable objet de culte pour les amateurs de RPG et les fans de Star Wars. Des rumeurs circulent depuis des années autour du RPG de 2003 de BioWare, qui est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs, sinon le meilleur, jeu vidéo se déroulant dans une galaxie très, très lointaine.

L’histoire récente des jeux vidéo Star Wars a été plutôt mouvementée depuis que Disney a racheté la licence en 2012. Peu après cette acquisition, Electronic Arts a signé un accord de licence exclusif de 10 ans qui en faisait la seule entité pouvant créer et distribuer de nouveaux jeux vidéo Star Wars. Les résultats ont reçu un accueil plutôt mitigé, notamment en ce qui concerne Star Wars Battlefront 2 (Jedi Fallen Order ayant réussi à séduire une partie du public).

Parallèlement à cela, certains jeux plus anciens relevant de la licence pourraient bénéficier d’un traitement de faveur de la part de sociétés extérieures à EA, et une société en particulier pourrait travailler à la transposition de KOTOR sur nos plateformes de jeu modernes.

Venons-en au fait : le toujours bien informé Jason Schreier a soutenu lors d’une interview à nos confrères américains de PCGamesN que Aspyr Media serait chargé de donner vie à ce remake, ce qu’il avait déjà laissé entendre en février dernier. Aspyr connaît déjà la licence car les développeurs avaient travaillé au portage de KOTOR sur Mac et mobiles en 2014.

Non seulement Aspyr a une expérience préalable avec KOTOR, mais le studio est également responsable du récent portage de Republic Commando sur Nintendo Switch. Cela dit, il semble que les plans du studio pour Knights of the Old Republic soient bien différents. Toujours selon Schreier, le projet pourrait prendre exemple sur le remake de Demon’s Souls ou celui de Final Fantasy VII.

Dans l’esprit de nombreux fans de Star Wars, il était temps que KOTOR fasse l’objet d’au moins une remasterisation, ou d’une refonte complète. Les joueurs vouent un tel culte à ce titre qu’il y a même eu des tentatives de remaster du jeu par des fans (faîtes une petite recherche sur le “project Apeiron”…). Si Aspyr travaille effectivement sur un remake légitime et pas un simple lissage HD, alors il pourrait être le graal tant attendu par la communauté des Jedi et des Sith.

Seul le temps nous dira si ces rumeurs s’avèrent vraies.