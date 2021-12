Game Awards 2021 – Un nouveau trailer pour Elden Ring

Habitué des cérémonies de Geoff Keighley, Elden Ring ne pouvait faire l’impasse sur les Game Awards 2021. La communication autour du titre de FromSoftware s’est grandement accélérée ces derniers mois depuis son retour sur le devant de la scène lors de la Summer Game Fest de cet été, une prise de parole sous forme de trailer qui a créé l’événement et éclipsé presque toutes les autres annonces du moment.

Par la suite, début novembre, Bandai Namco nous avait proposé une vidéo d’une quinzaine de minutes nous présentant le gameplay du jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Elden Ring est bien parti pour être l’aboutissement des dix ans d’expérience de la part des équipes de Miyazaki Hidetaka dans le genre Souls-like.

La phase de bêta fermée du mois dernier qui proposait quinze heures de jeu (réparties en sessions de trois heures) afin d’en tester son infrastructure réseau nous a d’ailleurs grandement confortés dans cette idée. Une belle opportunité qui nous a en plus permis de découvrir la direction très « Breath of the Wild » que prend le jeu et de nous frotter aux premiers ennemis et boss de l’aventure.

Prévu pour le 25 février 2022 sur les machines PlayStation, Xbox et PC, Elden Ring n’en finit plus de susciter l’impatience, comme en atteste son prix de jeu le plus attendu obtenu au nez et à la barbe de mastodontes comme God of War: Ragnarök ou Horizon Forbiden West. Afin de marquer le coup, un nouveau trailer a été présenté en « World Premiere ».

Un trailer cinématique qui met en avant l’apport de la collaboration entre FromSoftware et George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones, dans l’histoire et le lore du jeu. On découvre dans cette vidéo des batailles pour la revendication des éclats du cercle d’Elden, source vitale de l’arbre monde, et la chute de ces demi-dieux avec notamment cet affrontement entre le général Radahn, conquérant des étoiles, et Malenia, la lame de Miquella.

Une guerre qui précède donc les événements d’Elden Ring durant laquelle nous incarnerons un sans éclat exilé dans l’Entre-Terre. Nul doute que ce trailer cryptique cache de nombreux secrets pour nourrir les joueurs les plus sagaces en attendant la fin de ces quelques semaines qui nous séparent du moment où nous pourrons enfin prétendre à la couronne de ce royaume.