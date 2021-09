Super Mario 64 X LEGO – Nintendo surrenchérie sur la brique jaune

Décidément, Nintendo ne cache vraiment plus ses ambitions d’être sur tous les fronts. Attention, nous savons que ce constat n’a rien de nouveau. Bien des années auparavant, des petites statuettes à l’effigie des personnages de Big N pouvaient être achetées en divers magasins, et il n’était pas impossible de recroiser le plombier et sa bande dans un Happy Meal… Cependant, on ne joue plus dans la même cours là. Mario Kart: Home Circuit, son parc d’attraction au Japon, ses multiples partenariats vestimentaires, le film en cours de production… Nous serions en droit d’imaginer que le géant nippon ferait une pause. Visiblement, ce n’est pas le cas.

Environ un an après son premier partenariat avec la légendaire marque danoise de briques, partenariat d’ailleurs profitable aussi bien pour les japonais que les danois, Nintendo remet le couvert et nous propose de nous offrir un autre lot de pièces en plastique colorées aux couleurs du plombier. Cependant, si le premier jouait la carte de l’originalité en nous proposant des parcours neutre (comprenez par là qu’aucun jeu n’était réellement ciblé par ce lot), le prochain sera aux couleurs de Super Mario 64.

Cool mais qu’est-ce qui nous attend avec ce lot ? Déjà, un prix bien supérieur à celui du premier. En effet, nous sommes bien loin des 60 euros du starter pack puisque celui-ci vous en coutera 170. Si nous ne sommes pas forcément fan du design des personnages (bien loin du look mignon du lot précédent), il nous est impossible de ne pas fondre en voyant les versions miniatures des 4 niveaux de légende (Bataille Bob-Omb, Montagne Gla-Gla, Laves Fatales et le Château de Peach). Et que dire de cet écrin dans lequel ranger les pièces ?

Alors, avez-vous un avis sur ce lot ? Un tel cadeau vous ferait-il plaisir pour Noël ? Bonne nouvelle si vous répondez “oui” à cette question, ce lot de LEGO aux couleurs de Super Mario 64 sera disponible en commerce dès le mois d’octobre 2021.