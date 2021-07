Mario Kart Live: Home Circuit – Le jeu/jouet s’étoffe avec une mise à jour

Dîtes le honnêtement, vous ne trainiez pas dans les environs en 2019, pas vrai ? Vous n’étiez pas avec nous pour imaginer ce que le jeu suivant apporterait au monde du jeu/jouet, juste ? Et pourtant oui, dès son annonce, Mario Kart Live: Home Circuit a eu sur nous l’effet d’une bombe. Effectivement, impossible pour nous de ne pas être soufflé par l’idée de voir ce que Nintendo pourrait apporter au monde du jouet de demain, un monde toujours plus interactif, toujours plus grand, exponentiellement magique. Enfin, surtout des espoirs qui se sont estompés avec la sortie et le temps qui a fini par passer, de longs mois sans réels changements, sans innovation… bref du vent jusqu’à aujourd’hui.

Alors oui, nous préférons revenir sur ce que nous venons de dire et tempérer un peu notre commentaire, Mario Kart Live: Home Circuit n’a rien d’un produit honteux (à la différence du Nintendo Labo), loin de là ! Transformer une pièce en un circuit de Mario Kart géant, y installer des embûches et des pièges à retrouver sur l’écran, le simple fait de transformer une voiture télécommandée en jeu en réalité augmentée…, Impossible de ne pas frémir devant ses promesses, espoirs que Nintendo dépoussière aujourd’hui avec une mise à jour gratuite et surprise, de quoi rallonger les possibilités et le fun.

Une excitation que vous ne partagez pas ? On ne vous donne pas tort non plus. Non, c’est vrai que ce n’est pas facile d’être complètement emballé par l’ajout d’une simple coupe sur trois circuits, même malgré l’ajout d’aléas inédits (comme des tonneaux ou des flaques d’huile), d’un look “jungle” (rajoutant des lianes sur l’écran de votre Switch quand vous jouez) et d’un kart inédit aux couleurs de Yoshi (qui n’est évidemment pas la forme du véhicule sur lequel la caméra est posée) mais, sincèrement, ça nous laisse toujours songeur.

Pas vous ? Pensez-vous réellement qu’il soit impossible qu’un jouet évolue à l’avenir ? Que ces pièces de plastiques que vous offrirez à vos enfants/petits-enfants puissent continuer d’évoluer une fois sortis de leurs emballages, d’accueillir de nouvelles fonctions et manières de jouer par le biais de mises à jour ? Ça ne vous fait pas rêver ? Certains d’entre nous vivent dans l’espoir que jamais plus un jouet ne se sente comme Woody et on juge ce scénario plus plausible que celui de Detroit: Become Human… Ensuite, ce n’est que notre opinion…

Maintenant, on vous laisse libre de tirer vos propres conclusions et pourquoi ne pas les partager avec nous dans la section qui vous est dédiée ci-dessous. Mario Kart Live: Home Circuit accueille depuis aujourd’hui une mise à jour avec une nouvelle coupe, de nouveaux défis et un nouveau véhicule. Le jeu est disponible qu’au format physique et exclusivement sur Nintendo Switch pour environ 100€.