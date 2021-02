Splatoon 3 – Pieuvres et seiches reprennent le combat, ils en ont crustacé !

Un “nouveau” The Legend of Zelda ? Cette année, c’est les 35 ans de la série, on s’y attendait. Un Mario Golf inédit ? Pourquoi pas ? Après tout, le dernier remonte déjà à 2014 (sur Nintendo 3DS). Mais Splatoon 3, alors ça, on doit le reconnaître, nous ne l’avions pas vu venir ! En coup de grâce de cette présentation d’une cinquantaine de minutes hier soir, on retrouve les Inklings et les Octalings, tout ce beau monde se préparant à faire couler l’encre à nouveau.

Attention, nous tenons à préciser que le trailer présenté hier et qui durait environ trois minutes ne révèle finalement pas grand-chose. Alors oui, il semblerait bien qu’il y ait une nouvelle ville (la cité Clabousse) pour faire office de hub, on peut y admirer également le bâtiment qui symbolise notre nation à l’internationale les quatre fers en l’air (pardonnez l’expression) et enfin quelques minutes de gameplay qui nous affichent un certain nombre de changements probablement pas anodins.

Tout d’abord, il semblerait que les parties commencent une fois votre personnage “shooté” dans l’arène. Plus de points de spawn à présent, vous devriez dorénavant pouvoir choisir l’endroit où vous souhaitez apparaître. De plus, vos Inklings (toujours plus personnalisables) pourront poser leurs mimines gluantes sur de nouvelles armes comme le confirme l’arc dans la vidéo. On retrouvera toujours avec plaisir les autres Gatling et pistolets à peinture en tous genres. Sinon, c’est nous ou on vous offre un familier ?

En ce qui concerne sa date de sortie, vu que le deuxième volet tourne encore très bien sur Nintendo Switch, il ne faut pas attendre Splatoon 3 avant l’année prochaine, ce que confirme d’ailleurs Nintendo en estimant la sortie à l’année 2022. Dans tous les cas, si une telle annonce ne vous motive pas, sachez que le trailer est numéro 1 des tendances YouTube au pays du Soleil-Levant (preuve de son succès dans son pays d’origine).