Astro’s Playroom vous a plu ? Faites-le savoir pour la suite !

Si vous avez réussi à vous procurer une PS5, vous avez déjà certainement mis les mains sur Astro’s Playroom, et en toute logique, vous avez dû l’adorer, voire même bien plus encore. Que ce soit la petite bouille adorable des robots, l’usage très intéressant des fonctionnalités de la manette DualSense, ou encore ses mécaniques de gameplay souvent très bien pensées, Astro’s Playroom ne laisse pas indifférent. Loin d’en être à son coup d’essai, la licence Astro s’est ponctuellement invitée sur nos machines depuis le début de la PS4, et que ce soit en VR ou non, nous avons toujours eu le sentiment que ces expériences renfermaient un énorme potentiel.

Derrière ce petit robot, nous retrouvons la Team Asobi, incluant un certain Nicolas Doucet, un petit gars bien de chez nous, qui a réussi petit à petit à gravir les échelons, pour arriver à son poste actuel de Directeur chez SIE Japan Studio. Bien entendu, il fallait s’en douter, après avoir délivré une expérience aussi intéressante, la presse (nous y compris) n’a pas tardé à en faire les éloges, et si l’on en croit monsieur Doucet et ses propos recueillis par nos confrères de Edge, il ne tiendrait qu’à nous, joueurs, de faire connaître notre envie de voir une suite à Astro’s Playroom :

Pour le moment, il n’y a pas de plan pour une extension d’Astro’s Playroom, mais je pense que cela dépendra de la popularité du jeu. […] Jusqu’à présent, nous avons surtout eu le retour des médias, c’était très positif, et nous en sommes vraiment, vraiment très heureux. Mais cela dépendra en grande partie de l’expérience des joueurs. Je pense que nous devons aussi les entendre.

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si Astro’s Playroom vous a tapé dans l’œil et que vous souhaitez voir arriver une suite ou même une extension au jeu de base. Pour vous faire entendre, il n’y a pas de miracle, les réseaux sociaux sont une bonne base pour faire passer le message d’une communauté, et tout comme vous, on va croiser les doigts pour voir arriver de nouvelles aventures autour de cette licence très rafraîchissante.