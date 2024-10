Depuis quelque temps, Sony fait face à des critiques croissantes concernant l’exigeance d’un compte PlayStation Network pour jouer à certains de ses jeux PC. La dernière controverse a éclaté après que Sony a retiré de la vente l’édition originale de Horizon Zero Dawn sur Steam et l’Epic Games Store, tout en annonçant que la version remasterisée, à venir, nécessiterait un compte PSN.

Cette semaine, les fans ont remarqué que l’édition originale de Horizon Zero Dawn, auparavant disponible dans toutes les régions où Steam est accessible, avait été retirée non seulement de l’Epic Games Store, mais aussi de Steam. Seule l’édition complète de Horizon Zero Dawn demeure visible sur la plateforme, bien que non disponible à l’achat. À sa place, Sony propose une précommande pour la version remasterisée du jeu ou l’achat de sa suite, Forbidden West.

Le problème réside dans le fait que la version remasterisée de Horizon Zero Dawn nécessitera un compte PSN, comme précisé dans la description du jeu sur Steam. Cette exigence n’existait pas pour la version originale sur PC, ce qui a immédiatement suscité des réactions négatives de la part des joueurs. Dans les critiques sur Steam, un joueur mentionne :

« Ils ont retiré le jeu original juste pour ajouter une version remasterisée avec un compte PSN imposé. Maintenant, les pays non pris en charge par le PSN ne peuvent plus acheter ce jeu, qu’il soit remasterisé ou non. »

Le remaster de Horizon Zero Dawn, qui sortira le 31 octobre 2024 sur Steam, pourrait bien faire face à une nouvelle vague de critiques, similaire à celle subie par Helldivers 2. Malgré le mécontentement général, il semble peu probable que Sony revienne sur sa décision, même si l’entreprise n’a pas encore pris la parole concernant sa politique PSN sur PC pour ce jeu.

Lors du tollé provoqué par Helldivers 2, la justification de Sony avait été largement moquée par la communauté Steam. À l’époque, Sony avait déclaré : « Nous apprenons encore ce qui est le mieux pour les joueurs PC, et vos retours ont été inestimables ». Une réponse jugée insuffisante par de nombreux joueurs.

L’introduction de l’exigence du compte PSN pour les jeux PC de Sony soulève des questions sur la stratégie de l’entreprise vis-à-vis des joueurs sur cette plateforme. Alors que certains pourraient comprendre cette décision comme un moyen de renforcer l’écosystème PSN, de nombreux joueurs y voient une barrière inutile et injuste, en particulier pour des titres solo.

Si Sony continue sur cette voie, l’entreprise risque d’alimenter un ressentiment croissant au sein de la communauté PC, d’autant plus que les joueurs dans de nombreux pays se retrouvent privés de l’accès à ces jeux. Le cas de Horizon Zero Dawn Remastered pourrait bien être un test décisif pour voir si Sony persistera dans cette approche, malgré les critiques.