Game One – Paramount Skydance annonce le Game Over

Paramount Skydance a sonné la fin de la récrée. Dès la fin d’année (vraisemblablement à l’issue du mois de novembre), Game One, chaine spécialisée dans la culture du gaming, et J-One, son pendant pour l’animation japonaise, cesseront d’émettre. Une fin brutale, inattendue et même scandaleuse de part la manière dont elle a été orchestrée pour le média lancé il y a vingt-sept ans par Infogrammes et le groupe Canal+. Scandaleuse car c’est en plein direct, que les animateurs de la chaine ont appris la nouvelle suite à l’information relayée par BFM Tech&Co.

Imaginez-donc. Vous êtes en plateau à lire les messages des téléspectateurs sur le sujet du jour, et vous apprenez de cette manière que, d’ici quelques semaines, vous allez perdre votre emploi. Une situation très gênante que nous décrit Marc Lacombe (Marcus), dénonçant l’attitude déplacée et irrespectueuse de la direction de Paramount envers les animateurs. Les salariés et pigistes réguliers avaient quant à eux été informés quelques semaines auparavant mais étaient tenus au secret. Une gestion très « à l’américaine » des ressources humaines et, ne machons pas nos mots, plutôt dégueulasse.

« Comme vous, j’ai découvert aujourd’hui l’article de BFMTV qui annonce la fermeture de Game One avant la fin de l’année alors même que la chaîne ne souffre pas de difficultés financières et est même plus que rentable. J’ai du mal à croire que Paramount et Skydance n’aient pas eu la décence de me prévenir de leur intention de mettre fin à une chaîne qui fait le bonheur des gamers depuis 1998 et sur laquelle j’officie depuis le premier jour »

Game One avait pourtant su résister à de grosses tempêtes au fil de son existence. On se souvient par exemple de ses très grosses difficultés financières au début des années 2000, suite au départ de Canal+. Une période symbolisée par les départs de très nombreux historiques et journalistes de la chaine qui dénonçait une pression mise par la direction d ‘Infogrammes dans leurs contenus rédactionnels, même si le groupe, faute de preuve, n’a jamais été condamné pour cela (mais comme quoi, les ingérences des éditeurs de jeux vidéo dans la presse ne datent pas d’hier).

Une période qui aurait pu sonner le glas de Game One. Pourtant, la chaine a su résister à la tempête et l’arrivée d’un nouvel actionnaire quelques années plus tard, MTV, allait la relancer. Peu à peu, la chaine fit peau neuve, retrouva son public grâce, notamment, à la diffusion de séries très populaires telles que South Park ou Naruto, se développa en proposant dès 2009 Game One Music HD, un canal de diffusion de trailer de jeux sur fond musical, puis J-One en 2013, consacré aux animés.

Bref, malgré quelques remous, comme la fin de Game One Music HD dès 2016, l’affaire tournait bien et le visage de Game One se resserra autour de quelques noms appréciés du public tes que Marcus, Julien Tellouck, Kayane, Genius, ou Anh Phan. Et si on ne s’inquiète pas vraiment pour eux, leurs réseaux respectifs leurs permettant de facilement rebondir sur d’autres supports, il n’en est pas de même pour les employés, cadreurs, pigistes, monteurs et toutes les petites mains qui ont permis de faire rayonner notre passion commune dans l’hexagone (et à qui on envoi nos meilleurs ondes durant cette épreuve).

Et aujourd’hui encore, malgré la concurrence féroce des médias alternatifs, Youtube et Twitch notamment, Game One continuait de dégager des bénéfices, plus de deux millions pour 2024. Alors certes, c’est une broutille face aux 4,5 milliards engrangés par Paramount Skydance, mais tout de même, on s’interroge sur les raisons d’une fermeture aussi soudaine. Il reste toutefois un espoir. Devant l’empressement du groupe américain de se débarrasser de Game One malgré sa rentabilité, ne pourrait-on voir surgir quelqu’un pour en reprendre les rênes ?

La fin d’une époque. La fin d’une anomalie pourrait-on presque dire, au milieu d’autres médias qui méprisent le jeu vidéo et le pointe du doigt autant qu’il est possible de le faire dès d’une tragédie meurtrière survient. Un nouveau soldat tombé, un dernier peut-être même, après la très regrettée chaine Nolife, éteinte en 2018, faute de moyens pour survivre. Alors, que nous reste-t-il aujourd’hui ? Le jeu vidéo, alors même qu’il n’a jamais été aussi présent dans les ménages, n’a-t-il vraiment plus sa place à la télévision ?