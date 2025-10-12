tt

Game One – Paramount Skydance annonce le Game Over

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Absolum – Streets of Rogue

Test Silent Hill f – Une formidable introspection entre beauté et horreur

Test EA Sports FC 26 – Tombé dans le piège du hors jeu