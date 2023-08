Tortues Ninja – Un premier teaser pour le jeu The Last Ronin

En voilà quatre qui ont réussi leur retour, même si elles n’étaient jamais vraiment parties… Les Tortues Ninja connaissent en effet en ce moment un joli succès en salle avec le film d’animation Mutant Mahyem, traduit en français par le titre anglais (??) Teenages Years. Leo, Raph, Donnie et Mickey se sont aussi incrustés dans Street Fighter 6, avec des skins, des emotes, et autres matériel à vocation social à l’image des Chevalier d’Écailles.

Et voilà qu’aujourd’hui, un bruit qui courait depuis un moment vient se concrétiser : un premier teaser pour l’adaptation de The Last Ronin vient en effet d’être publié. On n’y voit pas encore d’images du jeu, le développement ne devant pas être encore assez avancé, mais on apprend que ce sont les allemands de Black Forest Games (dans l’écurie THQNordic) qui sont aux manettes. Le studio a maintenant plus de dix ans d’expérience, et est derrière des jeux comme Destroy All Humans et sa suite en monde ouvert, ou le platformer trop méconnu Gianna Sisters Twisted Dreams. Auront-ils les épaules pour produire un AAA aussi attendu ?

D’autant que l’adaptation de The Last Ronin représente un défi de taille, le comic book se détachant largement de tout ce que l’on connait des aventures des quatre mutants. Souvent comparé au Dark Knight de Frank Miller, la B.D. emprunte en effet un ton bien plus sombre que ce à quoi nous ont habitué les tortues, et à des des kilomètres du cartoon de 1987. Sans trop spoiler, on peut raconter l’installation : trois des Tortues ont été tuées – ce que représente la métaphore des bougies au début du teaser. Des années après leur disparition, le seul frère survivant revient pour accomplir sa vengeance dans une cité post-apocalyptique dirigée par un tyran pas tout à fait étranger à l’univers « classique » de TMNT (et non, ce n’est pas Krang…!).

Un scénario propice à un jeu d’action aventure en solo. Doug Rosen, cadre chez Paramount, avait d’ailleurs évoqué les derniers God of War comme point de repère pour indiquer la direction que prendrait ce prochain gros jeu Tortues Ninja. Un titre qui reste néanmoins encore quelques années devant nous, aucune fenêtre de sortie n’a d’ailleurs été avancée. On sait par contre que le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC. Et en attendant, on pourra retourner sur la récente compilation de Konami, The Cowabunga Collection, le beat’em all néo-retro de Dotemu, Shredder’s Revenge, dispo sur le Game Pass et via Netflix, ou encore sur le jeu Ninja Turtles à la sauce Hades récemment ajouté au catalogue Apple Arcade, Splintered Fate.