Apple Arcade – 20 nouveaux jeux en mai, dont un Tortues Ninja surprise !

Voilà quelques mois que le service était moribond. Apple Arcade avait en effet reçu peu, voire pas, de titres réellement notables depuis la sortie de Air Twister, le Space Harrier nouvelle génération signé Yu Suzuki. À tel point qu’on se demandait même s’il n’allait pas être débranché… La setlist du mois de mai semble heureusement indiquer le contraire.

Ce sont en effet pas moins de 20 titres d’un coup qui rejoindront Apple Arcade au mois de mai. Parmi ceux-ci, comme traditionnellement sur le service par abonnement d’Apple, des portages de titres mobiles plus ou moins connus en version « + », c’est-à-dire sans publicité ni micro-transactions : Disney Getaway Blast, Chess Universe, ou les classiques Temple Run et Snake.io. On note aussi l’arrivée de « vrais » jeux, moins estampillés mobile et casual, comme la version portable de Little Nightmare, Very Little Nightmare ; le jeu culte de Playdead, Limbo ; ou encore Farming Simulator ou Kingdom Two Crowns.

Mais surtout, ce sont les nouveautés de plus grande envergure, qui manquaient depuis quelques mois, qu’on accueille avec beaucoup de satisfaction. Un jeu Disney, d’abord, Disney SpellStruck, une variation sur le concept du Scrabble signée Artist Arcade avec David Bettner, créateur de Words with Friends, très apprécié des amateurs du genre. Autre titre qui nous fait de l’œil, What the Car?, dont le titre vous dira surement quelque chose : normal, c’est le nouveau jeu des développeurs de What the Golf?, qui s’en prennent désormais à la course autombile en y mettant, on l’espère, la dose de surréalisme qui avait fait le charme de What the Golf?… On ira voir aussi Cityscapes: Sim Builder, signé des développeurs du pionnier du genre, SimCity, avec un gameplay sous l’angle de la durabilité. Quelques jours après l’ajout de Terra Nil au catalogue des jeux Netflix, on voit que le jeu vidéo donne de plus en plus de place aux problèmes environnementaux.

Enfin, c’est peut-être la grosse sortie du mois, et même de la saison, sur Apple Arcade : TMNT Splintered Fate est un nouveau jeu Tortues Ninja, jouable en co-op et lorgnant du côté de Hades. Exclu Apple Arcade, le titre développé par Super Evil Megacorp est en effet un Roguelite en vue isométrique, dans lequel on incarne sa Tortue préférée, en solo ou en co-op jusque 4 joueurs. Et en plus de l’arme rattachée à chaque Chevalier d’Écailles, les niveaux distribueront des power-up aléatoirement, rebattant les cartes à chaque run… À noter que le jeu bénéficiera de son adaptation en comics pour l’instant sur le territoire américain.

Apple Arcade est disponible via tous les appareils griffés de la Pomme (Mac, iPhone, iPad, et Apple TV) contre 5€ par mois, sans engagement du durée.