Call of Duty: Vanguard – Frappe préventive sur les tricheurs

C’est personnel, mais je déteste jouer online. S’il m’arrive parfois de me laisser aller à la découverte d’un jeu à la mode 100% en ligne (Fortnite, Apex Legends ou Pokémon Unite par exemple), j’en reviens souvent très vite… Effectivement, je partage beaucoup trop de choses avec les mauvais perdants qui, faute de savoir assumer la défaite, préfèrent blâmer la manette, les autres et insulter les murs… En gros, le solo me convient mieux (plus facile d’assumer la honte, les lancers de manette et le ragequit quand on le partage seul avec son égo). Ceci dit, l’acte de tricher existe bel et bien. Certains jeux en sont même minés au point d’être injouables… Bots, soft exploits… Tous les moyens sont bons pour gagner, semblerait-il… Enfin, sauf que EA et Call of Duty: Vanguard n’en veulent pas…

Vous êtes du genre à penser que tous les stratagèmes sont bons pour vous emparer de la victoire, et votre quête de succès vous a amené à être banni des versions précédentes de Call of Duty ? Un conseil : vous allez peut-être vouloir patienter un peu avant d’ajouter le prochain à votre collection… Effectivement, alors qu’il est désormais possible de mettre à l’essai une version bêta du volet suivant, des premiers retours de joueurs (et notamment des personnes concernées) semblent indiquer que les joueurs dont le support a été banni sur CoD Warzone ne peuvent se connecter sur Vanguard.

Support ? Oui ! Pour rappel, il y a quelques mois déjà, Raven Software, le studio derrière le développement de Warzone, confirmait qu’il bloquerait dès lors les consoles dont les utilisateurs trichent. En bloquant ainsi la console plutôt que le compte, l’utilisateur se verrait interdit de créer un nouveau compte afin d’éviter qu’il ne continue de pourrir les parties de ceux qui veulent simplement apprécier le jeu. Une méthode brutale et qui semble porter ses fruits, comme semblent l’indiquer les premiers joueurs et divers communiqués comme ceux de CharlieIntel ou de NYSL Mavriq sur Twitter.

Mais une méthode qui trouve déjà ses limites puisque les “lésés”, décidément pas intéressés par l’abandon, ont découvert des moyens de contourner ces restrictions (changer la carte mère par exemple). Une preuve que les gens qui n’ont pas de race ont au moins de la ressource. Naturellement, en réponse, vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’Activision compte continuer d’améliorer ses protections anti-triche et les maintenir d’un épisode à l’autre (comme c’est le cas ici) afin que les tricheurs ne profitent pas d’un nouveau jeu pour s’y remettre. Ceci dit, malgré le nettoyage de printemps, la triche gangrène toujours Warzone et les premières vidéos de tricheurs sur Vanguard commencent également déjà à apparaître…

Nous souhaitons profiter de l’occasion pour souhaiter bonne chance à Activision et à ses équipes pour ce combat qui s’annonce bien long et rappeler que la version commerciale de Call of Duty: Vanguard est attendue sur PC, consoles PlayStation et Xbox le 5 novembre. Une session de bêta-test est actuellement en cours et devrait se terminer à la fin de ce week-end. L’avez-vous essayée ?