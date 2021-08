[Gamescom 2021] Du gameplay sous les bombardements de Stalingrad pour Call of Duty: Vanguard

On en parlait il y a quelques jours lors de son annonce, Call of Duty: Vanguard de Sledgehammer Games est bien un énième retour aux sources pour la licence, puisqu’il se place son intrigue durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce n’est pas tout, puisque le jeu sera découpé en différentes campagnes, chacune nous proposant d’incarner un soldat d’une nationalité et d’une force armée différentes et chacune prendra place dans une région du monde qui a été le théâtre d’une ou plusieurs grandes batailles.

Afrique du Nord, Europe de l’Ouest et de l’Est, ainsi que le Pacifique seront donc les endroits dans lesquels nous allons une nouvelle fois livrer bataille contre la tyrannie et l’ignominie nazies. Et si certains médias et influenceurs avaient pu découvrir en avant-première du gameplay du jeu, nous autres petites plumes anonymes n’avions pas eu le droit à un tel honneur, et on attendait donc impatiemment l’Opening Night Live de la Gamescom pour nous faire une meilleure idée sur le potentiel de ce nouveau Call of Duty.

Car si le trailer d’annonce nous a littéralement scotchés à notre siège, cela restait une bande-annonce montée comme on en a vu des milliers et qui était donc forcément épique et intense. Il nous fallait donc voir du gameplay et c’est maintenant chose faite, mais avant de vous en parler, laissez nous vous annoncer une autre petite chose qui ravira les fans de The Last of Us Part II. Sachez que l’interprète originale de Abby, Laura Bailey, interprétera l’héroïne de la campagne russe, une certaine Polina.

Et c’est cette jeune femme que l’on retrouve durant la séquence de gameplay de près de 10 minutes diffusées durant le show d’ouverture de la Gamescom. Une heure après les bombardements allemands qui ont plongé Stalingrad dans un véritable enfer de flammes, de ruines et de gravas, Polina, soldate qui doit tenter de se frayer un chemin au travers des lignes ennemies pour rejoindre un endroit sûr.

Infiltration, affrontements armés dynamiques, courses poursuites, voilà des choses qui ne nous ont pas dépaysés et qui font malgré tout toujours mouche. Il faut avouer que la maestria de la mise en scène y est pour beaucoup et que le flashback qui intervient en fin de vidéo et qui fait évoluer Polina en plein bombardement alors qu’elle tente d’échapper aux bombes et avions ennemis pendant que tout s’écroule autour d’elle est un coup de maitre inattendu de la part de Sledgehammer pour clore la présentation.

Alors oui, cela confirme les différents échos perçus depuis l’annonce et l’impression que ce Call of Duty: Vanguard nous a laissé lors de son annonce. Il s’agit bien là d’un épisode ambitieux qui entend parler à tous les fans de la saga. Reste à voir le multijoueur et le zombie, mais aussi la campagne dans son intégralité, parce que parfois, les présentations millimétrées comme celle-ci peuvent être trompeuses. Enfin, rappelons tout de même que le jeu sortira le 5 novembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.