Call of Duty: Vanguard – Trailer, date de sortie et premières infos !

Nous y voilà enfin. Activision et Sledgehammer Games ont fini par nous offrir le trailer d’annonce que l’on attendait tous pour le prochain Call of Duty. Comme on s’y attendait, notamment grâce / à cause de fuites, cet opus nous replonge une nouvelle fois dans la folie meurtrière et guerrière de la Seconde Guerre mondiale, pour ainsi effectuer un énième “retour aux sources”. Une expression qui ne veut plus dire grand-chose, mais qui est l’un des arguments de vente de ce Call of Duty: Vanguard.

Que peut-on en attendre ? Eh bien tout ce qui a fait le succès de la licence jusqu’ici, c’est-à-dire de l’action frénétique, une mise en scène hollywoodienne, une réalisation de haute volée (même si cela n’a pas toujours été le cas), et surtout des moments totalement épiques visuellement et même au niveau sonore. Bien évidemment qui dit Call of Duty, dit multijoueur et nous ne devrions pas être en reste de ce côté-ci, alors qu’un mode Zombie sera même au programme de ce nouvel opus.

Enfin, que les fans de Warzone se rassurent, cet épisode apportera bien sa pierre à l’édifice et une tonne de contenus en lien avec lui devrait débarquer prochainement dans le Battle Royale, sans que l’on n’en sache plus pour le moment. C’est en tout cas les promesses faites par l’éditeur et les développeurs qui entendent bien nous proposer une expérience bien plus aboutie que celle de Cold War, même si nous l’avions trouvé franchement réussie de notre côté.

Mais est-ce tout ce que l’on peut attendre de Vanguard ? Un retour aux sources qui envoient du lourd et qui nous proposera de revivre quelques terribles batailles de la Seconde Guerre ? Oui, mais pas que.

Prend garde Vanguard

Parce que mine de rien, nous n’avions pas vu bande-annonce si emballante pour un opus de la saga depuis des lustres. Non pas qu’un retour en 19-45 nous émoustille plus que ça, bien au contraire cette annonce nous avait même plutôt laissés dubitatifs, mais c’est plus la mise en scène et surtout le parti pris de la guerre multiple qui nous a totalement séduit, et ce, même si c’est loin d’être inédit pour la franchise.

Vanguard nous permettra ainsi de revivre quelques grandes batailles de la Seconde Guerre nous entrainant alors sur différents fronts en Europe de l’Est et de l’Ouest, dans le Pacifique ou encore en Afrique du Nord. Bien évidement, on aura alors l’opportunité d’incarner à chaque fois un soldat combattant pour une bannière différente, mais tous avec un même but, empêcher le projet Phénix visant à trouver un successeur à Hitler d’être mené à bien. Et pour se faire, il va falloir formé l’une des premières forces spéciales de l’histoire avec la Task Force One.

Anglais, Américains, Russes et Australiens vont donc livrer bataille sur terre, sur mer et dans les airs pour mener à bien leurs missions. Le fait est que l’on a vraiment hâte de voir ce que cela va donner, aussi parce que ce Call of Duty semble être le premier a véritablement tiré profit de la puissance des nouvelles consoles, la réalisation semblant un bon cran au-dessus de Cold War, même si le moteur est le même.

Gageons aussi qu’au niveau de la bande son cela risque de défriser de la salade, car avec Bear McCreary (God of War, Godzilla: King of Monsters) à la composition, on risque d’en prendre plein les oreilles. La bande- annonce donne déjà bien le ton de ce côté-ci et pas qu’au niveau du thème musical présent, puisque la séquence de fin, avec le superbe saut en parachute, est nue de tout habillage sonore superficiel et seul demeurent le sound design brut, et quelle claque !

Alors oui, la campagne solo nous donne sacrément envie, de par ses différents lieux d’actions, ses diverses batailles épiques que l’on pourra livrer, ainsi que de par sa réalisation globale que l’on espère à la hauteur de ce que la saga nous a offert de meilleur. Mais oui, Call of Duty vit aussi et avant tout grâce à sa proposition multijoueur et si on ne sait pas encore ce que Vanguard aura à offrir de ce côté-là, on sait déjà ce qui nous sera proposé à la sortie.

20 cartes dès le lancement, avec 16 d’entres-elles dédiées au multijoueur compétitif classique en 6v6, tandis que les 4 autres serviront aux amateurs de 2v2 et 1v1. Bon, la seule chose que l’on a redire là-dessus concerne le 6v6 que l’on trouve archaïque aujourd’hui, même si forcément il faudra prendre en considération la taille des cartes et les modes de jeu. Il est certain que l’on aura le droit à quelques surprises de ce côté-là.

Pour finir, le mode Zombie est lui développé par des spécialistes du genre, puisque Treyarch est aux manettes, ce qui ne peut qu’être synonyme de qualité, et même si on ne sait encore rien dessus, tout comme Warzone, autant dire que l’on est confiant, tant la qualité du mode ne cesse de nous surprendre d’épisode en épisode et de mises à jour en mises à jour.

Alors oui, Call of Duty: Vanguard s’annonce assez fou sur le papier et plutôt ambitieux d’ailleurs, mais attention, ce ne serait pas la première fois que l’on ressortirait déçu d’un opus qui s’annonçait pourtant réussie. Alors on attendra d’en voir plus et d’y jouer avant de donner un avis plus tranché, mais force est de constater que cette première bande-annonce et les quelques informations qui ont suivi nous ont mis l’eau à la bouche.

Rendez-vous le 5 novembre sur PlayStation 5, Xbox Series X, PC et sur consoles ancienne génération. À noter que les joueurs PlayStation auront encore accès en avance à la bêta à venir, et que chaque précommande numérique donne directement accès à l’arme Night Raid Mastercraft dans Cold War et Warzone.