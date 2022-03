Rumeur – De nouveaux jeux en préparation chez Valve

Valve est une entreprise de jeux vidéo assez particulière et mystérieuse. Après avoir sorti des jeux à succès comme Portal, Half Life ou encore Team Fortress, on n’a jamais réellement su où la ligne directrice de l’entreprise se situait. En effet, on attend tous les suites des jeux que l’on a cités, avec cette fameuse blague « À quand le 3 ? », mais Valve s’est surtout concentré depuis quelques années à des projets à part, avec Half Life Alyx, premier blockbuster en réalité virtuelle, et son fameux Steam Deck. Après la sortie de la console portable, les équipes de développement de Valve vont peut-être pouvoir se concentrer désormais sur le développement de nouveaux jeux vidéo, sûrement exclusif à sa propre plateforme, Steam, et optimisés pour le nouveau bébé de la société.

Et si on oublie « la démo » Aperture Desk Job dont on a parlé récemment, Half Life Alyx, sorti en mars 2020, est le dernier vrai jeu de Valve. Depuis, plus aucune annonce, mais certaines données d’Aperture Desk Job mentionnent quatre nouveaux projets en préparation chez Valve, qui n’aurait pas laissé tomber le jeu vidéo si on en croit les récentes rumeurs relayées par des dataminers.

Le premier vrai leak important concerne Citadel relayé par le dataminer Tyler McVicker sur sa chaîne YouTube. Il s’agirait d’un tout nouveau jeu en équipe apparemment basé sur un gameplay hybride de FPS et de RTS. Un mix de genres un peu particulier : comment faire coïncider le FPS et le RTS ?

D’après le YouTuber, dans Citadel, vous pourrez incarner le rôle de commandant qui pourra déployer ses troupes (vos coéquipiers) de façon stratégique sur la carte, à la manière d’un véritable RTS. Chaque groupe pourra être contrôlé individuellement avec des capacités spécifiques, ou à contrario se baser uniquement sur la stratégie du commandant. Toujours d’après le même dataminer, Citadel proposerait une campagne solo en plus d’un mode multijoueur. Tout ceci n’est que spéculation, et il faudra être attentif sur les prochaines annonces de Valve.

Citadel est le plus important leak des quatre projets que l’on a mentionné, mais les données d’Aperture Desk Job ont révélé la possibilité d’une suite ou d’une extension à Half Life Alyx, l’arrivée du moteur Source 2 pour CS-GO, ainsi que le reboot d’un jeu de peinture Portal initialement annulé.

Valve est connu dans le domaine du jeu vidéo pour développer des titres à l’ambiance très particulière, teintés de sarcasmes et de mystères, et la fanbase du studio est très puissante encore aujourd’hui. Les nouveaux jeux de Valve sont très attendus par la communauté, et on espère qu’ils seront un peu plus ambitieux qu’Aperture Desk Job.