Steam Deck – Valve nous propose une démo technique avec Aperture Desk Job

Le Steam Deck est sorti il y a quelques jours maintenant, et la console de Valve est encore à ses balbutiements. Ce support hybride entre le PC et la Switch nous fait d’immenses promesses, et il est encore un peu tôt pour voir ce que cela donne réellement. Les premiers tests qui traînent ont un avis en demi teinte sur le Steam Deck.

Il est question de révolution sur son aspect « PC » portable qui peut en séduire plus d’un, mais avec une expérience utilisateur qui manque de fluidité dans sa globalité. En définitive, le Steam Deck semble être un premier jet intéressant pour Valve, qui a annoncé avec la sortie de la console un tout nouveau jeu dans l’univers de Portal pour se familiariser avec les contrôles de la console.

Aperture Desk Job est un tout nouveau jeu dans l’univers de Portal, une des figures de proue du studio Valve avec Half Life. C’est un Walking Simulator qui se déroule dans l’industrie d’Aperture Sciences, où vous incarnez un jeune ouvrier qui débarque dans l’entreprise. Le jeu est disponible depuis le mardi 1er mars, et il est évidemment gratuit. Il semble magnifique, et parfait pour le Steam Deck, mais attention, cela peut-être une erreur de se baser sur Aperture Desk Job pour juger la machine.

C’est un jeu gratuit, et pour cause, ce n’est simplement qu’une démo technique, qui est exclusive au Steam Deck. Le fait que le jeu est fait pour le support est une évidence, et ne doit pas être représentatif de l’ergonomie générale de la console pour tous les jeux disponibles. Vous pouvez aussi essayer le jeu sur PC via Steam (évidemment), mais le support clavier n’est pas pris en compte, il vous faut impérativement une manette pour pouvoir y jouer.

Aperture Desk Job n’est pas Portal 3, ce n’est qu’un simple spin-off. On espère juste que le jeu ait l’ambition d’être un peu plus qu’une démo technique, en ajoutant des éléments d’histoires à son gameplay. Mais pour revenir sur la console de Valve, le Steam Deck fait la promesse d’être une vraie expérience PC tout en étant sur console portable.

Est-ce un pari réussi ? Il est trop tôt pour le dire. Néanmoins, la proposition est plus qu’intéressante, et il va falloir beaucoup plus de temps avant de se faire un avis concret. N’hésitez pas à faire un tour sur le site officiel pour plus d’informations sur le Steam Deck !