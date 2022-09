Nvidia annonce ses cartes graphiques RTX 40XX à des prix stratosphériques

Bien qu’on en parle depuis plusieurs semaines, la première réaction à la présentation officielle des nouvelles cartes graphiques Nvidia est souvent « déjà » ?! On a en effet encore l’impression que la génération des RTX 30XX est sortie hier (cela fait deux ans en vérité – pas non plus une éternité, cela dit…). La deuxième réaction qui vient juste après consiste souvent à recracher son café en découvrant les prix.

Et si Nvidia profitait encore de la spéculation dûe aux mineurs de crypto ?

Jusqu’à il y a peu, les cartes de génération 30XX étaient quasiment introuvables à un prix raisonnable. La faute à une demande qui a explosé. Bien entendu, les événements qui ont secoué toute l’industrie, comme la pénurie de semi-conducteurs, ont eu une influence sur les capacités de production. Les scalpers ont joué un rôle, aussi, comme avec les PlayStation 5. Mais surtout, ce sont les fermes à cryptomonnaie, ces locaux où l’on trouvait des dizaines de GPU qui tournaient pour miner des Bitcoins et assimilés, qui se sont appropriés une grande partie des stocks disponibles.

Résultats, peu de cartes se sont effectivement retrouvées sur le marché, et les prix ont explosés, jusqu’à tripler en période où les cryptomonnaies étaient au plus haut.

Aujourd’hui, la valeur des cryptos s’est effondrée, et la situation du marché des GPU revient plus ou moins à la normale. Et c’est là que Nvidia présente officiellement sa nouvelle génération de matériel, des cartes brandées RTX 40XX : une RTX 4090 à 24GB vendue à 1600$, une RTX 4080 à 16 GB qui coûtera 1200$, et une autre 4080 mais équipée de 12GB celle-ci (oui, ça peut être confus…), et facturée 900$.

Si le prix du très haut de gamme ne bouge presque pas, les modèles 4080, successeurs des cartes 3080 et 3070, voient leurs tarifs s’envoler. C’est d’autant plus difficile à avaler qu’à sa sortie, la RTX 3080 avait surpris par son tarif contenu : à 700$, elle était plus puissante et moins chère que les cartes de génération précédente. D’autant qu’avec la situation monétaire internationale, les cartes seront encore plus chères hors des Etats-Unis.

Alors Nvidia profite-t-il du fait qu’on s’est habitué à des montants qui crèvent les plafonds ces deux dernières années, imaginant qu’on s’est fait à l’idée de GPU hors de prix ? Où, s’étant rendus compte que de nombreux utilisateurs étaient prêts à dépenser des fortunes pour posséder les tous derniers modèles de cartes graphique, ils ont décidé qu’après tout, c’était d’abord à eux d’en profiter ?

Certes, annoncée à 16GB, la RTX 4080 embarque plus de puissance que « l’ancien modèle » RTX 3080, équipé de 10 ou 12GB (selon les modèles) seulement, ainsi que des promesses de DLSS 3.0, ou de « Shader Exécution Reordering » (qu’il faudra juger sur pièce…). Mais avec un prix qui frôle les 200% (qu’on atteindra peut-être avec la conversion dollars-euros !), et en tenant compte du fait que beaucoup de joueurs viennent juste de réussir à s’équiper de cartes de série 30, on n’est pas certains de voir beaucoup de ces GPU de nouvelle génération en Europe ces deux prochaines années…