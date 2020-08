The Walking Dead Onslaught – Une date de sortie officielle pour l’épidémie

Présenté l’année dernière à l’E3, The Walking Dead Onslaught a su faire baver les fans du comic book de revenants le plus connu du monde, avec un tout nouveau jeu VR à destination des PC et console Playstation 4. Le titre est chapeauté par le studio Survios, ayant bossé jusque là quasi exclusivement sur des titres en réalité virtuelle dont certains à destination du PSVR.

Il aura fallu s’armer – à défaut d’arbalète – de patience, car malgré un premier trailer prometteur annonçant une sortie pour l’automne 2019, le 18 novembre dernier le studio annonce avec regret le report du jeu en 2020. Donnant peu de nouvelles sur l’avancement du projet, Survios cherche toutefois à rassurer les joueurs via un communiqué prometteur sur les performances visées par l’expérience immersive.

Mais ça y est, le jour de l’apocalypse tant annoncé est désormais bel et bien daté. Vous n’aurez plus qu’à attendre jusqu’au 29 septembre 2020 pour pouvoir incarner le célèbre shérif Rick Grimes, l’impitoyable sabreuse Michonne, ou encore le populaire Daryl Dixon et son arbalète. Skin d’arme doré pour le katana ou costumes alternatifs faisant référence à la série seront disponibles pour tous ceux qui précommandent le jeu.

À savoir que The Walking Dead Onslaught n’est pas le premier titre en réalité virtuelle inspiré de la culte série télé d’AMC. Il rentre directement en compétition avec un autre jeu, sorti début d’année sur les même plateformes et développé par Skybound : un certain The Walking Dead: Saints & Sinners, volet bien sympa aux airs de Dead Island aussi bourrin qu’oppressant.

Il ne reste donc plus qu’à attendre la rentrée prochaine pour que les possesseurs d’équipement adéquat partent pour de nombreuses heures de chasse aux marcheurs afin de déterminer laquelle des deux adaptations en VR mérite le plus son titre…