Dead by Daylight sera aussi disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Le jeu Dead by Daylight sorti en 2016 est actuellement disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, sur Android et sur PC. Quatre ans après sa sortie, Dead by Daylight fait encore parler de lui. En effet, le développeur Behavior Interactive a récemment confirmé que le jeu sera bel et bien adapté sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Avec ce passage à la next-gen, le jeu comportera des améliorations graphiques et recevra des mises à jour régulières toutes les six semaines en s’alignant sur le calendrier des Chapitres et des Archives. Les joueurs possédant déjà Dead By Daylight pourront obtenir la version gratuitement en mettant leur console à jour.

En plus d’obtenir leur jeu de nouvelle génération sans frais supplémentaire, les joueurs PS4 et Xbox One conserveront aussi leur progression afin de ne pas recommencer le jeu dès le début.

Le studio de Montréal explique :

«Le but ultime est d’améliorer le côté immersif du jeu, de rendre les environnements les plus réalistes possible, de faire de Dead by Daylight le cauchemar le plus terrifiant qui soit. L’éclairage et les effets spéciaux seront largement retravaillés, de même que la modélisation, les textures et les animations. Plus d’accessoires seront ajoutés dans les cartes et toutes les pièces auront désormais des éléments visuels différenciateurs afin de les rendre plus facilement identifiables. »

Aucune date de sortie n’a été officiellement communiquée pour ces versions, puisque Behavior Interactive attend comme tous les joueurs l’arrivée des prochaines consoles de Sony et de Microsoft.

Pour rappel, Dead by Daylight est un jeu d’horreur se jouant en multijoueur et dans lequel quatre joueurs doivent s’aider afin de survivre face à un tueur incarné par un autre joueur. Dans cette lutte, des objectifs sont disponibles durant les parties et selon les cartes jouées afin de renverser le cours de la partie.