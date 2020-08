Dead by Daylight – Le Tome IV apporte son lot de changements

Ouvrez vos livres à la page quatre…

Depuis sa mise à jour incluant le système de faille temporaire, permettant d’obtenir des prix en triomphant de nombreux défis, trois tomes sont sortis dans Dead by Daylight apportant des tonnes de cosmétiques et histoires sur le lore des personnages. Alors que l’événement précédent s’attardait sur la Chasseuse, Légion, Kate et Dwight, c’est désormais au tour de la Harpie, le Spectre, Meg et Ace de prouver leurs talents de survie. Et ce dans une première page de challenge commençant comme toujours tranquillement les hostilités par des objectifs plutôt simples, pour nous promettre bien plus de difficulté dans les prochaines mises à jour de la faille.

Vous aurez donc jusqu’au 7 octobre pour rejoindre la brume, et tenter d’étoffer votre garde-robe et compte en banque de points de sang. Date après laquelle le tome sera toujours disponible dans le Compendium, mais ne vous permettra plus d’obtenir les tenues et autres équipements purement visuels qu’offrait la faille.

D’ici là, les joueurs auront l’occasion de profiter de la sortie annoncée comme toute proche du cross-play et cross-progression entre les trois “grands S”de l’industrie ; Steam, Switch et Stadia.

La tronçonneuse mise à l’honneur et un teasing brumeux…

Ce n’est pourtant pas ce nouveau tome qui représente l’ajout majeur de cette mise à jour, mais plutôt un changement, bien que peu drastique, du gameplay de Leatherface désormais allégé pour rendre son arme plus facilement maniable. Il est à présent possible de multiplier des charges, pour allonger l’utilisation de son attaque spéciale, et sa vitesse lors de cette action a été légèrement buff. Ainsi que de nombreux changements de ses équipements, permettant de modifier sa partie d’une façon optimale. On notera aussi une gestion différente de la barre de surcharge de l’autre tronçonneur de Dead by Daylight, HillyBilly. Agrémenté lui aussi d’un système de charges plus souple.

Il est intéressant de voir que Behaviour n’hésite désormais plus à revenir sur ses précédents chapitres afin de les peaufiner jusque dans les moindres détails (au point de composer un tout nouveau thème pour HillyBilly), continuant de nous proposer nombre de skins pour tous les personnages, comme la collection la plus récente introduite avec ce nouveau tome, inspirée par la mythologie grecque et apportant son premier costume légendaire à l’Oni. Ce qui le transforme du tout au tout en un minotaure cuirassé aussi imposant qu’intimidant !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il est déjà l’heure des spéculations pour le prochain chapitre de Dead by Daylight, qui est déjà presque officialisé comme un nouveau partenariat pour des personnages sous licence, avec deux théories en tête de liste !

Après un supposé Candyman, Jason ou encore Alien, la communauté porte désormais ses soupçons sur Ghostface ! Un tueur déjà présent dans le casting du jeu asymétrique d’horreur, mais amputé d’un contenu de taille le privant de son (sa) survivant(e), ainsi qu’une véritable map attitrée à la célèbre saga Scream. Et s’il y a un ajout que les fans attendent de pied ferme, c’est bien ces quelques chapitres ne comportant qu’un unique protagoniste ou antagoniste et n’attendant que d’être complétés. Le tout appuyé par un tweet mystérieux de RJ Torbert, détenteur des droits légaux sur le personnage de Ghostface :

“Bon week-end ! Soyez prudents… Soyez gentils… et sachez que des choses arrivent… c’est VRAI… Et je parle de #DeadbyDaylight #GhostFaceLives”

La seconde supposition (ou fantasme) des amateurs de frissons est qu’après le Démogorgon et Pyramid Head officialisant les partenariats avec les séries et jeux horrifiques, ce serait cette fois une survivante de comic-book qui ferait de l’œil au studio canadien, en la personne de Cassie Hack, héroïne de Hack/Slash, une série sur une ancienne victime devenue chasseuse de tueurs en série. Et l’auteur lui-même a déjà avoué avoir été contacté par les développeurs de Dead by Daylight…

Profitons donc de toutes ces nouveautés qui servent à faire tenir la communauté jusqu’à une prochaine grande annonce, remplie on l’espère du lot de révélations auquel continue de nous habituer ce véritable panthéon vidéoludique de l’horreur !