L’éditeur 2K prépare une “nouvelle IP excitante” pour la fin d’année

On ne va pas se mentir, suivre l’actualité du jeu vidéo durant la période estivale, c’est jamais bien excitant. Et cette année 2021 est loin d’être la meilleure. Non seulement il ne se passe rien mais tout se déconstruit : l’E3, annoncé en grande pompe, était médiocre; le héros de l’été dernier, le Summer Game Fest, n’était rien de plus qu’une pub pour Amazon, Bloomberg et ses promesses de Switch 4K complètement démontés par l’annonce de la Switch OLED et le report de presque tous les gros jeux attendus pour l’année sur PlayStation 5 à l’année prochaine. Dans ce contexte morose, l’éditeur 2K, lui, voit de l’espoir.

Avant d’aller plus loin, il est important de signaler que ce qui va suivre n’a pas encore fait l’objet d’une déclaration officielle. Ces informations restent en revanche sérieuses puisqu’elles proviennent des comptes-rendus financiers de l’entreprise pour ce premier trimestre, documents qu’il commentait lundi auprès de ses investisseurs et qui apportent un éclairage nouveau à des mois de rumeurs relayés par la presse mais aussi à presque autant de teasing de la part de l’éditeur et de ses personnalités (d’autant que certaines de ces rumeurs comme le spin-off de Borderlands ont depuis été confirmées).

Assez “joué la montre”, c’est au cours de cette même présentation (et dans les documents en question que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien dans les sources) que 2K aurait dévoilé son intention d’annoncer une nouvelle et excitante franchise avant la fin du mois. C’est tout. Bien sûr, vous ne vous attendiez tout de même pas à ce qu’un jeu majeur d’un éditeur soit d’abord annoncé lors d’une réunion avec des actionnaires, si ? Par conséquent, pour le moment, ni le studio derrière le titre, ni le genre de cette nouvelle franchise, ni même la liste des supports qui attendent cette IP ne sont connus. Des détails qui ne devraient à voir la lumière puisque 2K prévoit de le sortir avant la fin de cet exercice fiscal.

Avant de se quitter et afin de vous éviter d’avoir à éplucher les relevés si vous en avez pas envie, on soulèvera vite fait que l’éditeur se félicite pour le succès de GTA 5, le titre s’étant écoulé à plus de 150 millions d’exemplaires (chiffres qui devraient continuer à grimper avec la sortie des éditions PS5 et Xbox Series) mais aussi que 3 nouvelles éditions de titres déjà disponibles mais non-annoncées sont aussi de la partie. Peut-on imaginer plus de jeux pour les joueurs équipés avec la new-gen seront gâtés en cette fin d’année ?

Soit, à la lumière de ces éléments nouveaux, il ne nous reste plus qu’à nous donner rendez-vous à la Gamescom (entre le 25 et le 29 août), événement durant lequel 2K pourrait bien annoncer tout ce qu’on ne sait pas encore (et vu ce que nous venons de voir, il y a beaucoup dont nous sommes pas au courant). Des espoirs de votre côté ? Que pourrait bien être cette nouvelle IP ? Quels sont les portages/rééditions non-annoncées en question ? Partagez votre avis dans les commentaires.