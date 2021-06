E3, Summer Game Fest, Gamescom – Le point sur les événements de l’été

Alors que la planète gaming retient son souffle à l’approche d’un E3 2021 entièrement numérique (pour rappel, du 12 au 15 juin), faisons ensemble et chronologiquement le point sur les différentes dates connues à ce jour des événements qui ponctueront notre été.

On commence tout d’abord par le festival des jeux indés Guerrilla Collective (rien à voir cependant avec le studio de développement Guerrilla Games) qui revient pour sa seconde édition après celle de l’année dernière. Coupé en deux sessions qui prendront place respectivement le samedi 5 et le samedi 12 juin, cet événement sera à voir sur leur chaine Twitch. Parmi les partenaires présents, citons notamment Good Shepherd, TinyBuild, mais aussi des grosses pointures comme Xbox et PlayStation !

Les hostilités continueront avec le désormais célèbre (malgré son jeune âge) Summer Game Fest, organisé par le non moins célèbre Geoff Keighley à partir du jeudi 10 juin prochain. Au programme des nombreuses réjouissances, citons par exemple le showcase d’introduction, avec plus de 30 éditeurs/développeurs, à voir ici en direct à 20h heure française ; un Netflix Geeked Week le lendemain, qui confirme encore davantage la volonté du géant du streaming de s’immiscer dans le monde du jeu vidéo ; et un Steam Next Fest, où des centaines de démos seront présentées sur une durée de six jours.

Le Ubisoft Forward, intégré lui aussi au Summer Game Fest, fera son grand retour après l’annulation de leur conférence de l’année dernière à la suite de la pandémie de Covid-19. Attendue pour le samedi 12 juin à 21h, on espère qu’elle satisfera nos attentes, notamment sur des nouvelles révélations potentielles concernant deux de ses licences-phare, à savoir Beyond Good and Evil 2 et le prochain Splinter Cell.

S’il y a en revanche un éditeur irrévérencieux qui ne fait jamais rien comme les autres, quitte parfois à concurrencer la machine marketing de l’ESA (organisateur de l’E3), c’est bien le texan Devolver Digital. La date du 12 juin, ouverture de l’E3, a été annoncée à demi-mot. Toujours est-il que, dans un récent Tweet, la société à l’origine de Hotline Miami a révélé la présence de quatre nouveaux jeux ainsi que des mises à jour sur Phantom Abyss, Death’s Door et Shadow Warrior 3.

Mais l’un des plus gros morceaux de cet été demeure sans conteste le Xbox and Bethesda Games Showcase qui se déroulera quant à lui le dimanche 13 juin à 19H. En l’absence supposée de Sony, la firme de Redmond, qui a avalé cette année le développeur de la saga des Elder Scrolls et sa maison-mère Zenimax, entend bien se rattraper après le fiasco de la présentation de Halo Infinite. Si la présence du chapitre 6 du RPG vertigineux de Bethesda est déjà avortée, la vraie interrogation tourne en fait autour de celle de l’arlésienne Starfield. Réponse dans quelques jours.

Les PC Gaming Show et GamesRadar’s Future Games Show (du nom des deux sites d’infos), dont peu de détails ont encore fuité, prendront place ce même dimanche 13 juin, mais à une heure indéfinie. On nous promet des annonces recentrées sur des plus petits jeux indés pour le premier, quand le second, pour sa deuxième édition, axera son discours sur tous les supports existants.

Pour conclure ce mois de juin comme toujours bouillonnant, c’est encore tout frais : Nintendo vient d’annoncer sa conférence pour le mardi 15 juin à 18h. D’ici à ce que sa nouvelle console soit annoncée tel que l’envisagent les rumeurs persistantes, il n’y a qu’un pas.

Enfin, quelques semaines plus tard comme à l’accoutumée, ce sera au tour de la Gamescom de venir faire vibrer les joueurs de tous horizons lors d’une session là aussi entièrement numérique à l’instar de celle de 2020. De nombreux événements, parmi lesquels l’Opening Night Live ou bien le Awesome Indies promettent une édition encore plus enrichie. Rendez-vous est pris !

Gageons pour terminer ce panorama des différentes conférences et autres manifestations ludiques (qui sera mis à jour au fil du temps) que, malgré un premier semestre fade marqué par la pénurie de consoles next-gen et le peu d’informations à se mettre sous la dent, cet été qui s’annonce plutôt dense, ne tombera pas dans l’égarement de la redite en présentant les mêmes jeux avec les mêmes images. Et le plus important, montrez-nous du gameplay !