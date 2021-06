Nintendo date son Direct pour l’E3 et détaille la suite du programme

Ça y est, nous sommes enfin en juin. Depuis quelques temps déjà, les communautés de joueurs, quelque soit le support qu’elles défendent, commencent à frémir alors que la pression monte et que le temps qui passe grignote une à une les pages du calendrier… Enfin, à moins que ce ne soit l’atténuation de l’actualité pré-E3 qui ne fasse monter les températures, mais le constat est le même, les joueurs sont en ébullition. Pour s’en rendre compte, il suffit de voir la vitesse à laquelle circulent les rumeurs ces derniers temps sur les réseaux sociaux, ça ne s’arrête plus ! Des rumeurs qui concernent assez souvent Nintendo d’ailleurs…

Naturellement, la présentation de Big N fait donc partie des programmations les plus attendues puisqu’elle devrait clarifier de nombreux points que les fans souhaitent voir aborder : la Switch Pro dont l’internet nous rabat les oreilles depuis des mois est-elle réelle et quand sort-elle ? Où sont The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4… ? Peut-on attendre un nouveau Mario ou un anniversaire décent pour Link et Zelda ? Des news sur Splatoon 3 ? En bref, quel est l’avenir de la console hybride ? Des questions que nous sommes en droit de nous poser notamment puisque Nintendo ne cache pas sa volonté de garder la Switch largement au-delà du cycle habituelle d’une machine.

Et si toutes ces questions trouvaient des réponses le mardi 15 juin à 18h (heure française) ? En effet, c’est la date que Nintendo a choisi pour tenir sa présentation pour l’E3 2021 comme il vient de l’annoncer un peu plus tôt aujourd’hui sur son compte Twitter. Le géant en a profité pour prévenir que son show durerait une quarantaine de minutes et devrait s’enchaîner avec une version en ligne de son Treehouse, l’occasion de présenter un peu de gameplay pour des titres choisis à l’avance (et devant probablement inclure le jeu de juin du constructeur, Mario Golf: Super Rush, dont la date de sortie est calée à la semaine qui suivra la présentation).

Voilà, le rendez-vous est donc pris et il ne vous reste plus qu’à choisir le snack de votre choix. Avez-vous des attentes ? Quelle annonce espérez-vous de Nintendo ? Quel type de snacks comptez-vous dévorer pendant le Direct ? N’hésitez pas à partager vos goûts dans les commentaires !