La nouvelle Nintendo Switch Pro annoncée très bientôt ?

Selon un rapport de Bloomberg relayé par différents médias qui en soutiennent la véracité, Nintendo pourrait effectuer une annonce imminente concernant sa Switch Pro, mouture améliorée de son actuelle console qui cartonne encore aujourd’hui.

Les différentes rumeurs parlent même d’une prise de parole avant l’E3 (qui se tiendra, pour info, du 12 au 15 juin prochain) dans le but de laisser le champ libre aux éditeurs pour montrer leurs nouvelles productions en question, permettant ainsi à Big N de se concentrer sur ses exclusivités, Breath of The Wild 2 en tête.

Quant à l’éventuelle date de sortie, Nintendo miserait sur le mois de septembre ou d’octobre afin de profiter naturellement des fêtes de fin d’année.

Gamasutra quant à lui avance même que son prix sera plus élevé que le modèle original qui se vend aux alentours de 299 euros, et que ce dernier sera remplacé par la version Lite afin de conserver cette logique de deux consoles sur le marché pour ne pas trop noyer le consommateur dans diverses déclinaisons.

Techniquement parlant, les informations qui faisaient état d’un affichage 4K supporté lorsque la machine sera connectée au téléviseur, ainsi que la présence d’un écran OLED 720p, semblent se confirmer également.

Reste à savoir quel impact aura la pénurie de composants qui sévit sur tout le domaine de la high-tech, même si à ce niveau, Nintendo ne joue pas dans la cour des autres mastodontes Sony et Microsoft, lesquels ont toujours voulu être à la pointe technologiquement parlant. La production des futures Switch pourrait donc ne pas connaître le désormais fameux coup d’arrêt des Xbox Series et des PS5 qui commence à s’éterniser, et pouvoir ainsi satisfaire la grande et loyale communauté des fans de Nintendo.

Cette annonce ferait potentiellement sens puisque la Switch vient déjà de souffler ses quatre ans d’existence, et que la tendance de l’industrie depuis quelques années pousse les constructeurs à élaborer des évolutions de leur machine avant d’en sortir de nouvelles itérations. Mais la question primordiale concernant cette Switch Pro est la suivante : après le fiasco de la Wii U, hybride entre nouvelle console et amélioration de la bien nommée Wii, Nintendo a-t-il appris de cette expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ?

Simple stratégie confinant à l’opportunisme ou réelle (r)évolution d’une machine qui n’a plus rien à prouver commercialement, seul l’avenir nous le dira.