En juin, la force sera avec vous sur le PlayStation Plus ! Découvrez les jeux “gratuits”

Nous y voilà enfin. Après un mois de mai placé sous le signe de la guerre moderne, de la survie paradisiaque et de la tôle froissée, Sony vient de dévoiler son line-up de jeux “gratuits” qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus du mois de juin. Autant dire que l’on a affaire là a une belle petite sélection qui saura contenter les fans de jeux de baston, de guerres intergalactiques ou encore d’expériences coopératives.

Trois jeux seront donc de la partie en ce mois de juin 2021 et pas des moindres, puisque la star de cette sélection est sans conteste Star Wars: Squadrons, qui sera épaulé par une autre grosse pointure, un remake en l’occurrence, puisque Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown l’accompagne. Vient ensuite le petit plus de cette sélection avec Operation: Tango. Faisons un petit tour d’horizon de ce qui nous est proposé, voulez-vous ?

Star Wars: Squadrons

Dernier jeu vidéo estampillé Star Wars a être sorti sur console de salon et PC (on met de côté la VR), Squadrons nous propose de livrer des dogfights spatiaux assez dantesques et très plaisants. Superbe et immersif, il est le digne descendant de sa lignée, même s’il ne parvient jamais a en atteindre la maestria. Bardé d’un mode solo assez complet, d’un multijoueur plutôt solide et d’un gameplay réussi, Star Wars: Squadrons prend tout son sens en VR et devrait aisément contenté les fans de la saga de Georges Lucas.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

On s’attaque à la très belle surprise de cette sélection de jeux PlayStation Plus avec le remake du mythique Virtua Fighter 5. Sorti en 2017 sur PlayStation 3 et Xbox 360, ce cinquième opus de la saga culte commencée en 1993 sur borne d’arcade Sega Model 1 et dont Yu Suzuki (saga Shenmue) fut l’un des pères, est le dernier en date a être sorti, et ce, malgré un très bon retour critique. Toujours aussi technique, ce pur jeu de baston 3D, genre dont il est le précurseur, est un pur bonheur manette ou stick arcade en mains et il est triste de voir que la saga a été mise en pause si longtemps.

Mais voilà, l’espoir de voir un jour arriver une suite renaît puisque un remake, Virtua Fighter 5: Ultimate Shodown donc, va voir le jour le 1er juin prochain en exclusivité sur PlayStation 4 et donc par extension sur PS5 aussi. L’occasion rêver de se replonger dans cet étalon du versus fighting ou tout simplement de le découvrir.

Operation: Tango

Voilà maintenant celui que l’on peut considérer de prime abord comme étant le jeu le moins emballant de cette sélection et pourtant, c’est loin d’être le cas. Operation: Tango est un jeu d’espionnage coopératif dans lequel deux joueurs doivent s’allier pour démanteler un complot à la portée internationale. La particularité étant ici qu’un joueur incarne un hacker restant en retrait du terrain, et l’autre un espion qui doit infiltrer quelques lieux avec donc l’aide de son comparse.

Concept assez original que l’on espère solidement exécuté, puisque tout l’intérêt du jeu repose dessus. On a donc hâte de mettre la main sur ce petit jeu développé par Clever Plays et qui paraitra aussi sur consoles Xbox et PC le 1er juin prochain.