Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown – Le roi en exclu sur PlayStation 4

On ne va pas revenir sur le statut culte de la saga Virtua Fighter. Précurseure du versus fighing en 3D (dès 1993 !), la licence de jeu de baston avait disparu des radars en 2012, suite à l’épisode Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, paru sur PS3 et Xbox 360. Les plus taquins d’entre vous argumenteront que l’on pouvait y jouer dans les salles d’arcades de Yakuza 6, mais ce n’est pas le propos de cet article.

Le propos justement, c’est l’annonce qu’a fait Sega il y a quelques heures, marquant le retour à la vie de sa saga de jeu de combat phare !

Readyyyyyy? GO! Virtua Fighter 5 is back for an Ultimate Showdown, launching worldwide as a PlayStation®4 console exclusive next week on June 1, 2021! pic.twitter.com/ZErm5Fycvk — SEGA (@SEGA) May 25, 2021

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown revivra donc sur PlayStation 4 dès le 1er juin. Il s’agira d’un remaster recréé grâce au Dragon Engine utilisé pour la licence Yakuza (tiens, tiens, tiens…) par le Ryu Ga Gotoku Studio, et qui sera une exclusivité PlayStation 4 !

Pour ce remaster, Sega n’a pas l’intention de faire les choses à moitié : toutes les musiques des différentes arènes ont été retravaillées, nous aurons également une nouvelle interface de jeu, une cinématique d’introduction inédite ainsi que des upgrades graphiques au niveau de la gestion des éclairages et des effets de lumière.

L’éditeur a aussi annoncé de nouvelles features en ligne : les joueurs pourront assister à des matchs en tant que spectateurs et il sera possible d’organiser des tournois et discuter dans des hubs (publics ou privés) accueillant jusqu’à 16 combattant.e.s. A priori, les développeurs ont aussi intégré un système de stickers/emojis de communication pour faciliter les échanges et les discussions online.

Cerise sur le gâteau, selon nos confrères espagnols de Area Jugones, on devrait pouvoir retrouver la bande d’Akira Yuki, gratuitement au mois de juin grâce à l’abonnement PlayStation Plus. Décidément, Sony chouchoute de plus en plus ses abonnés, et nous sommes loin de nous en plaindre.

Entre Guilty Gear Strive et Virtua Fighter 5, autant vous dire que le mois de juin sera chaud !