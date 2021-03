Guilty Gear Strive vient d’être repoussé pour peaufiner ses lobbies

Voilà une annonce à laquelle nous ne nous attendions pas forcément, mais il faut se faire une raison, Guilty Gear Strive est reporté d’une paire de mois, ce qui nous permettra de peaufiner notre mental avant de passer aux choses sérieuses. Le jeu de Arc System Works avait déjà subi un gros report l’année dernière, notamment à cause des retards pris avec la crise sanitaire, mais cette fois-ci, le report est dû à des raisons bien différentes. En effet, la bêta ouverte d’il y a quelques semaines a permis de mettre en exergue certains soucis techniques, mais aussi de prendre en compte les retours des joueurs, ce qui aura finalement conduit le studio à décider d’un report.

Chers clients, Nous avons pris la décision difficile de reporter la date de sortie de Guilty Gear Strive (prévue initialement pour le 9 avril 2021) au 11 juin 2021. Comme nous avons reçu de précieux commentaires après la récente bêta ouverte, nous aimerions profiter de cette occasion pour fournir le meilleur jeu possible. Nous avons besoin de plus de temps pour peaufiner certains aspects du jeu, comme les lobbies en ligne et la stabilité des serveurs. Nous croyons qu’il est préférable d’utiliser ce temps supplémentaire pour améliorer la qualité du jeu et offrir une meilleure expérience à tous nos joueurs.

Merci de votre patience et de votre compréhension. L’équipe de développement de Guilty Gear Strive.

Comme vous pouvez le constater, c’est surtout les aspects online qui doivent encore être peaufinés avant la sortie, et notamment tout ce qui concerne les lobbies, qui ont été très critiqués lors de la première bêta, et qui l’ont encore été dernièrement. Leur nouvelle vision des lobbies pour cet épisode nécessite forcément des optimisations et des modifications au fil du développement, et c’est donc une bonne chose qu’ils aient préféré prendre un peu plus de temps pour améliorer ce segment de l’expérience de jeu.

Côté serveurs, on imagine que les gros soucis techniques des premières 24 heures de la bêta ouverte leur ont permis de récolter des informations importantes dans le but d’améliorer là aussi cet aspect. Car même si, quand tout fonctionne, le netcode (algorithme prédictif améliorant l’expérience online) impressionne par sa stabilité à toute épreuve, faut-il encore que nous puissions nous connecter pour en profiter. C’est donc là aussi une bonne nouvelle, car avec l’attente concernant ce jeu, il faudra que les serveurs puissent tenir le jour J, quand tous les joueurs débarqueront en masse.

Enfin, Guilty Gear Strive, comme vous l’avez lu, sortira finalement le 11 juin 2021 sur PS4, PS5, et PC, et sera accessible quelques jours plus tôt en offline pour les joueurs ayant précommandé le jeu.