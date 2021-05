E3 2021 – À quoi peut-on réellement s’attendre lors de cette édition ?

L’E3 2021 arrive à grand pas, et en tant que spectateur ou joueur, on est en droit de spéculer sur ce que nous réserve cette conférence. Comme l’année dernière, cette édition se déroulera 100% en ligne, ce qui, fort heureusement, ne semble pas faire fléchir la hype des joueurs du monde entier. Rappelons-le, cette année, l’E3 (Electronic Entertainment Expo) se déroulera du 12 au 15 juin 2021. La messe du jeu vidéo est attendue de pied ferme et comme à l’accoutumée, les théories se font de plus en plus fréquentes. Il serait intéressant de faire un panorama de tous les éditeurs présents à l’E3 2021 et ce que l’on pourrait attendre d’eux cette année en termes d’annonces.

Nintendo :

La société japonaise est bien confirmée cette année, malgré son absence à la conférence l’année dernière suite à son annulation. Malgré une certaine déception lors du dernier Nintendo Direct, The Legend of Zelda: BOTW 2 est attendu au tournant. Le 17 février dernier, la firme s’est excusée de ne pas pouvoir nous donner plus d’informations à ce sujet. Espérons qu’ils corrigent le tir. Par ailleurs, Metroid Prime 4 et Bayonetta 3 sont aussi dans l’attente de nouvelles informations quant à leur sortie ou ne serait-ce que leur développement. Bien évidemment, on attend aussi énormément de nouveaux détails concernant les controversés remakes de la quatrième génération de Pokémon, Diamant Étincelant et Perle Scintillante, ainsi que sur le vrai nouvel opus Légendes Pokémon : Arceus.

Ubisoft :

Lors de la prochaine conférence Ubisoft Forward, la tendance concernant un nouvel opus de la série Assassin’s Creed est claire. Après avoir sorti AC: Valhalla en fin d’année 2020, l’arrivée d’un nouveau jeu ne serait pas étonnant connaissant l’éditeur qui chaque année enchaîne les nouveaux titres de la série, à tort ou à raison. Far Cry 6 et Splinter Cell pourraient eux aussi donner plus de nouvelles. De plus, lors de l’E3 2019, Ubisoft France avait annoncé plancher sur un party game de sport : Rollers Champions, qui est toujours en bêta fermée, mais est attendu pour la fin 2021.

Bethesda Game Studios :

Le studio Bethesda (sous l’égide d’Xbox) avait déjà annoncé The Elder Scrolls 6, mais aujourd’hui, c’est clairement de réelles annonces concrètes à ce sujet que les fans du studio ou de la série TES attendent lors de la conférence de Bethesda. En effet, à la fin de l’E3 2018, la seule information qu’on avait eue était une image du jeu avec le titre, simplement pour nous dire qu’il y aura bien un TES 6, mais pas plus. Encore en août 2020, Pete Hines (vice-président senior du marketing et de la communication chez Bethesda) disait encore sur Twitter (traduction libre) :

Salut ! Désolé, nous n’avons pas de nouvelles de TES6 et n’en aurons pas avant longtemps.

Par ailleurs, on pourrait tout autant attendre Starfield, que les joueurs voient potentiellement comme un Skyrim dans l’espace. De plus, Bethesda s’étant approprié ID Software et Arkane, des news concernant Dishonored ou Doom peuvent être possibles, mais cela reste de vagues spéculations.

Sony :

Ayant annoncé qu’ils ne participeraient pas cette année, une conférence indépendante fera sûrement son apparition, et à ce propos, on les attend tout aussi bien au tournant. Des suites de certains opus ayant marqué les joueurs comme Ghost of Tsushima 2 sont aussi attendues. On pourrait également attendre le nouvel opus de God of War: Ragnarök, ou bien de nouvelles annonces de Final Fantasy 16. À suivre donc concernant une potentielle conférence de Sony séparée de l’E3.

Microsoft Xbox :

Parlons maintenant du rival de Sony qui, malgré son nombre de ventes de la Series X en hausse comparé à la PS5, a du mal à se démarquer au niveau des jeux de sa console. Ce qui est sûr, c’est qu’en plus de Starfield chez Bethesda, Halo Infinite sera clairement à l’honneur, comme on peut le voir sur l’image d’annonce de leur participation. Halo Infinite est clairement attendu pour fin 2021, et sera très certainement un gros coup de boost pour la série.

La liste n’étant clairement pas exhaustive, cela fait déjà énormément de choses que les fans de JV peuvent attendre lors de l’édition 2021 de l’E3. On pourrait aussi parler de GTA 6 ou d’Elden Ring qui sont aussi très attendus au tournant, malgré le fait que le sixième opus de la licence de Rockstar ne semble clairement pas se profiler avant quelques années. Dans tous les cas, rendez-vous le 12 juin 2021 à 21h (heure française) pour la première conférence : Ubisoft Forward !