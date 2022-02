Après Uncharted au cinéma, Sony adapte Jak and Daxter

Commençons par une pensée émue pour Amy Hennig. Créatrice de personnages aussi cultes que Raziel, Kain, et Nathan Drake, celle-ci a toujours tout fait pour que ses oeuvres abolissent les limites entre cinéma et jeu vidéo, pour offrir une nouvelle forme de narration qu’on appellera la « narratoludologie ». Après son départ/renvoi/démission/mise à la porte manu militari de Naughty Dog (seul Neil Druckman le sait), elle est partie vers de nouveaux horizons. Ironie du sort, elle qui a toujours lutté pour que ses travaux s’éloignent du cinéma, voilà que son Nathan Drake est désormais un héros de blockbuster incarné par Tom Holland dans le film Uncharted.

Alors que la superproduction réalisée par Ruben Fleischer (Bienvenue à ZombieLand, Gangster Squad, Venom) arrive à peine dans les salles obscures, le réalisateur a révélé lors d’une interview donnée à DigitalTrends que sa collaboration avec les studios Sony PlayStation n’allait pas s’arrêter à Uncharted. Fleischer travaille en effet d’ores et déjà à l’adaptation de la licence Jak and Daxter. Il a déclaré :

Je travaille actuellement sur Jak and Daxter, une adaatation de celui-ci, pour PlayStation, et, je pense que ce serait vraiment cool de leur donner vie.

Pour ceux du fond qui ont hiberné au cours des vingt dernières années, Jak and Daxter est une saga de jeux d’action-plateforme avec une forte composante aventure, réalisée par Naughty Dog. Le dernier épisode canon, Jak III, sorti en 2004 (sur lequel a travaillé Amy Hennig qui doit être en plein face-palm), avait séduit grâce à sa proposition offrant un monde ouvert très sympathique. Quelques épisodes parallèles avaient suivi sur PS2 et PSP : Jak X (2005), Daxter (2006), Jak and Daxter: The Lost Frontier (2009) mais avaient peiné à convaincre. Depuis, mise à part deux compilations sorties en 2012 et 2017, le duo n’avait donné aucune nouvelle.

Le duo a déjà connu une adaptation animée en 2013, mais à l’heure actuelle, on ignore encore si les Jak and Daxter de Fleischer arriveront au cinéma ou sur petit écran via une série télé. Ils ne seront qu’une étape de plus dans le projet de conquête du cinéma par les studios PlayStation, puisqu’un film Ghost of Tsushima est déjà en production, de même qu’une série The Last of Us et même une série Twisted Metal.

Quant à Amy Hennig, elle est aujourd’hui à la tête de son propre studio, Skydance New Media, qui travaille actuellement avec Marvel sur un jeu solo. Merci pour elle.