Genshin Impact – À la découverte de la nouvelle île Enkanomiya

Durant le live de présentation de la version 2.4 de Genshin Impact, les spectateurs avaient pu découvrir la zone inédite introduite par la mise à jour du titre. Cette nouvelle île se situe sous Watatsumi et sera accessible à travers le tourbillon géant non loin du Sanctuaire Sangonomiya, qui avait piqué notre curiosité lors de notre découverte de l’île. Le studio miHoYo nous présente désormais les nouveaux mécanismes, mais aussi le bestiaire d’Enkanomiya.

Puisque cette nouvelle zone se situe sous l’eau, la lumière du soleil ne peut atteindre Enkanomiya. Ainsi, le jour et la nuit n’affectent pas ces lieux. C’est pourquoi une nouvelle mécanique de gameplay sera implantée, permettant de passer de la nuit blanche à la nuit sans fin. Ces interrupteurs pourront être activés à la fin de différentes quêtes et modifieront les événements de la zone.

Des barrières lumineuses de Tokoyo pourront apparaître et disparaître suivant la nuit activée, tout comme certaines distorsions dans l’air. Les mécanismes triangulaires abîmés présents dans la zone pourront être réparés en passant de la nuit blanche à la nuit sans fin pour ensuite être activés. Ainsi, il sera nécessaire d’explorer les lieux dans les deux différentes nuits pour y dénicher leurs moindres secrets.

On y retrouvera également des mécaniques plus classiques comme les Sigils-clé, des sortes de glyphes à obtenir et permettant d’ouvrir les portes correspondantes, ou encore des mécanismes circulaires dont le fonctionnement est semblable aux Portes Phasées permettant de se téléporter une fois deux mécanismes alignés. Toutes ces nouveautés permettront de diversifier encore une fois le gameplay de Genshin Impact et rendront notre exploration de la zone un peu plus ardue.

Il faudra rester sur ses gardes à Enkanomiya puisque de nouveaux ennemis feront leur apparition, à commencer par des Spectres Elémentaires. Ainsi, ce sont des Spectres Pyro, Cryo et Electro qui seront visibles sur l’île et qui pourront déclencher de nouvelles réactions élémentaires comme la surcharge, la fonte ou encore le gel (avec l’élément Hydro) sur les personnages de notre équipe.

La nouvelle créature à faire son entrée dans le bestiaire est l’Elémentosaure Abyssal, pouvant être de l’élément Electro et Cryo. Ces derniers ont la capacités de déclencher un puissant souffle purificateur, diminuant la quantité d’énergie élémentaire des personnages touchés. Cependant si l’énergie élémentaire des personnages est insuffisante, ce seront les points de vie qui seront affectés par ce souffle.

Enfin, les raies divda et formalo feront leur apparition dans les zones de pêche, venant améliorer ce système assez redondant, mais néanmoins nécessaire pour acheter de nouvelles armes et cannes à pêche auprès des marchands. Pour découvrir tous ces nouveaux mécanismes et créatures, il faudra se rendre sur Genshin Impact dès le 5 janvier 2022 pour profiter de la version 2.4.