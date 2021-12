Genshin Impact – Récapitulatif du live de présentation de la version 2.4

Alors que tout le monde se remet des festivités de Noël, miHoYo nous a offert hier le plus beau des cadeaux : le live de présentation de la version 2.4 de Genshin Impact. En comparaison avec les dernières mises à jour, cette fois-ci, les ajouts sont très nombreux et nous pourrons bientôt arpenter une nouvelle île en plus des bannières et évènements.

Lors de la cérémonie des Game Awards 2021, nous avions pu découvrir Yun Jin, un personnage Géo maniant l’arme d’hast. Nous pourrons également retrouver Shenhe, elle aussi adepte de la lance mais utilisant l’élément Cryo et personnage principale d’une nouvelle quête d’Archon. Elles se trouveront dans la première bannière de la version 2.4 aux côtés de Xiao, qui sera de nouveau disponible grâce aux voeux.

Cette nouvelle mise à jour marquera également le retour de Zhongli et Ganyu dans la seconde bannière de la version. Des personnages sortis il y a un moment et pour lesquels nous attendions depuis plusieurs temps les reruns. Comme d’habitude, de nombreuses récompenses nous attendent lors des différents évènements, sauf que cette fois-ci, il sera possible de récupérer une tenue. Depuis l’ajout de cette fonctionnalité en juin 2021, aucunes nouvelle tenue n’avait été présentée jusqu’à maintenant. En effet, dans la version 2.4, c’est Keqing et Ningguang qui auront droit à un petit relooking. La tenue de Ningguang sera offerte lors d’un évènement tandis ce que celle de Keqing sera payante, comme les précédentes.

Un évènement de connexion et un évènement web seront également présent dans la version 2.4 de Genshin Impact. Mais la cerise sur le gâteau, c’est l’arrivée d’une toute nouvelle zone inédite, l’archipel d’Enkanomiya dont l’entrée se situe sur l’île de Watatsumi. Nous pourrons découvrir de nouveaux ennemis et, on l’espère, pouvoir terminer le Cerisier Sacré au niveau maximum.

La version 2.4 de Genshin Impact sera disponible dès le 5 janvier 2022. Cette dernière bénéficiera de plusieurs optimisations mais aussi l’ajout d’une option pour acheter et écouter des musiques du jeu dans la Sérénithéière. Vous pouvez retrouver toute les autres informations à cette adresse et comme d’habitude on vous quitte en vous souhaitant bonne chance pour obtenir et améliorer vos personnages favoris.