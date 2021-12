Genshin Impact – Déploiement de la seconde partie de la mise à jour 2.3

Nous avons pu profiter durant plusieurs semaines de deux bannières en attendant la venue des nouveaux personnages. La deuxième partie de la mise à jour 2.3 de Genshin Impact est maintenant disponible avec une nouvelle bannière, de nombreux événements et plein de primo-gemmes à la clé. À commencer par l’événement « Essayer, c’est adopter » qui, comme d’habitude, nous permettra de découvrir en combat les quatre personnages mis en avant dans la nouvelle bannière nommée « Baroud d’Oni ».

Celle-ci introduira les deux nouveaux personnages Géo annoncé lors de la sortie de la mise à jour 2.3, à savoir Itto (5 étoiles) et Gorou (4 étoiles). La bannière marque également le retour de la soigneuse Hydro Barbara et de la manieuse d’arme d’hast Pyro Xiangling. Ainsi, il sera possible de réaliser des vœux pour tous ces personnages du 14 décembre 2021 au 4 janvier 2022, grâce aux nombreuses primo-gemmes offertes aux joueurs à l’occasion de la victoire de Genshin Impact pour le prix du « Best Mobile Game » lors des Game Awards 2021.

Trois nouveaux événements permettront également de gagner encore plus de ces primo-gemmes jusqu’à l’arrivée de la prochaine mise à jour. Du 17 au 27 décembre 2021 se tiendra l’événement « Cité perdue : Domaine de Lumière » dans lequel il sera nécessaire de former une équipe avec des personnages disponibles à l’essai et ainsi venir à bout de sept épreuves différentes, qui se débloqueront de jour en jour.

Ensuite viendra l’événement « Conclusion de l’Amplificateur d’énergie » du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022, la suite de « L’initiation à l’Amplificateur d’énergie » s’étant déroulé en avril 2021. De nombreux défis nous attendront sur les sites de recherche ainsi que dans le Domaine trompeur, permettant de gagner des Leçons du héros, des moras, mais aussi des matériaux d’élévation d’armes en plus des primo-gemmes.

Enfin, le dernier événement de la mise à jour 2.3, « Merveilleuses marchandises », sera disponible du 27 décembre 2021 au 3 janvier 2022 et nous demandera de retrouver Li le fiable à Mondstadt afin de lui échanger des ressources contre des boîtes aux merveilles contenant les récompenses habituelles. De quoi finir l’année en beauté en attendant les prochaines annonces concernant la mise à jour 2.4.

Cette dernière pourrait nous réserver bien des surprises puisque nous avons pu découvrir un nouveau personnage dans le trailer diffusé lors de la remise des récompenses durant les Game Awards 2021. À la fin de celui-ci, nous pouvions apercevoir Yun Jin, encore un personnage Géo, qui pourra augmenter les attaques normales de l’équipe tout en les protégeant. Il faudra rester à l’écoute des prochaines annonces puisque nous attendons encore la bannière qui nous permettra d’obtenir Yae Miko, personnage rencontré dans les précédentes quêtes d’Archons.