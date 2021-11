Genshin Impact – Ce que nous réserve la version 2.3

Le vendredi 12 novembre avait lieu le live de présentation de la version 2.3 de Genshin Impact. Comme d’habitude miHoYo nous a fait découvrir les nouveautés pour les prochaines semaines sur son titre phare avec au programme de nouvelles bannières, de nouvelles armes, et de nombreux évènements avec à la clé des Primo-Gemmes et d’autres matériaux d’élévation pour vos personnages préférés.

Les deux nouveaux personnages introduits dans la version 2.3 de Genshin Impact seront Gorou, premier archer Géo du titre, que nous avons pu découvrir lors des quêtes d’histoires sur l’île d’Inazuma ainsi que Arataki Itto, un personnage cinq étoiles maniant les armes à deux mains et lui aussi maitrisant l’élément Géo. La grosse surprise de cette présentation est sans aucun doute le nouveau mode de fonctionnement de ces bannières avec les anciens personnages.

Désormais il y aura deux personnages cinq étoiles pouvant être obtenus grâce aux vœux, ainsi Albedo et Eula feront leur retour pour la première bannière de la version 2.3. De plus c’est Albedo qui sera au cœur de l’évènement « Ombres au cœur du blizzard » avec à la clé une épée parfaitement adaptée pour lui, la Cinnabar Spindle. Parmi les autres récompenses il sera possible d’obtenir bien évidemment des Primo-Gemmes, une couronne mais aussi un bonhomme de neige à personnaliser et à placer dans la Sérénithéière.

Après les nombreux ajouts apportés à votre domaine dans la précédente version, la mise à jour 2.3 vous permettra d’y placer Paimon, permettant ainsi de débloquer de nouveaux dialogues. Pour le moment nous ne savons pas si des sets de décorations seront disponibles pour ce personnage, on croise les doigts pour gagner encore plus de Primo-Gemmes. Si vous avez suivi la précédente version et êtes déjà sur la nouvelle île d’Inazuma, vous avez surement du croiser le chemin des Chiots et des Limiers de Faille.

Si ces créatures ne vous font pas peur, le nouveau boss introduit devrait le faire puisqu’il s’agira du Golden Wolford sur l’île de Tsurumi, utilisant des attaques appliquant l’effet de Corrosion comme ces semblables. Encore une fois miHoYo nous proposent beaucoup de contenu, même si nous aurions préféré découvrir la nouvelle région pour continuer notre aventure dans Genshin Impact.

La version 2.3 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 24 novembre 2021, ainsi il faudra se dépêcher pour essayer de récupérer Hu Tao via sa bannière qui prendra fin juste avant la mise à jour. On vous laisse découvrir le live de présentation de cette prochaine version pour celles et ceux qui n’étaient pas disponible le vendredi 12 novembre et nous vous souhaitons beaucoup de chance pour l’obtention de vos personnages favoris.