Devolver dévoile Mycopunk et tente le braquage

Devolver est un éditeur qui n’a peur de rien, et certainement pas de se lancer dans l’inattendu. Alors quand Deep Rock Galactic est momentanément mis de côté par son développeur (pour mieux se consacrer à une suite, rassurons-nous) l’éditeur texan ne tarde pas à réagir. Histoire de ne pas laisser le terrain vide trop longtemps, il se tourne vers Pigeon At Play, une petite équipe de sept personnes, pour mettre en lumière son tout premier projet : Mycopunk.

L’équipe en question, que nous avons pris le temps de scruter, vient franchement de nulle part : quelques stages de fin d’études, une alternance ici ou là, mais aucun grand nom à leur actif. Et c’est justement ce qui intrigue : malgré leur jeunesse et l’absence d’expérience dans de gros studios, ces développeurs semblent avoir parfaitement saisi les codes du genre sur lequel ils s’attaquent. De quoi éveiller une certaine curiosité et pourquoi pas, suivre la trajectoire d’un futur studio à surveiller de près.

Chanceux comme nous sommes, nous avons également pu poser les mains sur une démo, et les premières impressions sont très prometteuses. Après un rapide passage par la case Steam, Mycopunk dévoile quatre personnages jouables, chacun défini avant tout par son mode de déplacement : grappin, dash, ailes… tout est bon pour gagner en agilité et survoler les affrontements avec style.

Les armes, quant à elles, sont partagées entre tous les personnages, mais peuvent être finement personnalisées via un ingénieux système de modules à insérer dans une grille façon puzzle. Ce procédé laisse présager une belle variété de configurations, et donc de stratégies. Evidemment tout cela ne compte que si les différentes améliorations ont du sens et ne se contentent pas d’augmentation de dégâts en % ou d’améliorations invisibles.

Au final, ce que cette annonce surprise laisse entrevoir, c’est un jeu qui tente de s’installer avec assurance sur un trône manifestement déserté : celui du coop-shooter nerveux et malin.

La référence à Deep Rock Galactic saute aux yeux, mais Mycopunk semble bien décidé à tracer sa propre voie. Son esthétique, entre les teintes désertiques de Sable et la patine crasseuse de Lethal Company, lui confère une vraie personnalité visuelle. Ajoutez à cela une nervosité empruntée aux meilleurs fast-FPS, et on obtient un mélange ambitieux. Reste à voir si cette identité hybride ne nuira pas à la lisibilité de l’action, élément clé dans un jeu coopératif frénétique.

Seriez vous prêt à laisser votre coop shooter préféré au profit de ce petit nouveau survolté ? On est jamais mieux convaincu qu’en ayant essayé et ça tombe bien, la démo se trouve juste ici en libre accès.