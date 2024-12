Den of Wolves – Braquage coopératif à la Cyberpunk

Annoncé lors des Game Awards 2023, Den of Wolves repointe le bout de son nez avec un trailer de gameplay. En production depuis un peu plus de deux ans, ce jeu de braquage coopératif est développé par le studio suédois 10 Chambers, déjà connu pour le très exigeant GTFO. Le studio compte également dans ses rangs plusieurs vétérans ayant travaillé sur les deux premiers opus de Payday.

Le jeu se présente comme un techno-thriller de science-fiction, et comme le dit le directeur et fondateur du studio, Ulf Andersson : « On ne peut pas se contenter de voler des banques indéfiniment. »

On le sent tout de suite, Cyberpunk 2077 est passé par là. Den of Wolves prend place à Midway City, une métropole fondée par de grandes entreprises, avec notamment une IA devenue folle qui a fait s’écrouler les économies mondiales. Firmes d’investissements, Big Pharma, industrie pétrolière et puce 5G sous la peau sont au programme.

Le joueur incarne un criminel sans identité, évoluant dans les souterrains de Midway City. Pour gravir les échelons, il devra bâtir des alliances dans les marges de cette société dystopique et mener des missions variées sur le marché noir. « Midway City n’est pas un monde ouvert, mais l’univers y est richement développé pour immerger les joueurs dans un futur plausible », précise Simon Viklund, cofondateur et directeur narratif.

Conçu pour une expérience en coopération, la production de 10 Chambers promet des mécaniques de jeu variées, mais aussi quelque chose de plus étonnant : un accent particulier sur la narration, avec une volonté de faire de Midway City une ville crédible et cohérente. Encore une fois, peut-être à la manière d’un Night City sans le côté monde ouvert ?

Den of Wolves fera-t-il oublier la catastrophe qu’était Payday 3 à sa sortie ? Le jeu de braquage coopératif est-il un genre déjà éculé ? Certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme Ready or Not en mettant en scène le SWAT, ou encore GTFO et son accent horrifique.

D’abord prévu en accès anticipé sur PC via Steam, le jeu sortira également sur console, bien que la date de sortie reste encore à définir.