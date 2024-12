Fortnite – Un mode FPS pour concurrencer Counter Strike et Valorant ?

Que dire de plus sur Fortnite ? Après moultes collaborations, événements et modes de jeu temporaire, le géant du battle royale compte bien marcher sur les plates-bandes d’autres jeux. Le 11 décembre prochain, un mode encore inédit sera disponible en accès anticipé. Un mode FPS compétitif en 5v5 intitulé Ballistic. Alors que nous promet ce mode flambant neuf ? Et comment arrivera-t-il à se démarquer de la féroce concurrence ?

Ballistic sera, dans les grandes lignes, un mode de jeu en somme toute assez commun : deux équipes de cinq joueurs devront s’affronter, l’une en défense devra poser un engin explosif tandis que l’autre devra tout tenter pour désamorcer la bombe. Aucune réapparition après votre mort, un total de quinze rounds avec un système de six manches gagnantes et la présence d’un système économique pour acheter armes et équipements. Le système de recherche de partie sera basé sur votre rang qui lui-même sera ajusté sur votre nombre de parties et de manches perdues ou gagnées.

Rien de neuf sous le soleil jusqu’à présent. Alors pourquoi ce mode sera sûrement un franc succés ? Comme dit précédemment, cela fait quelque temps maintenant que Fortnite multiplie les collaborations (Lego, Rocket League, Rock Band…) et les réponses aux appels des fans nostalgiques. Le récent retour du mode OG témoigne d’une popularité toujours plus grandissante autour du Battle Royale. Et Ballistic poursuit cette logique.

En adaptant le style des plus grands représentants du shooter compétitif que sont Counter Strike et Valorant, Fortnite entend bien proposer sa dynamique au plus grand nombre. Moins exigeant que Counter Strike, moins complexe que Valorant (avec son utilisation des spells), Fortnite Ballistic sera, pour sur, un solide concurrent dans le paysage du FPS free-to-play, comme peut l’être Marvel Rivals face à Overwatch dans le domaine du Hero-Shooter. Toutefois, bien qu’aucune annonce n’ait été faite de la présence d’un battle pass, il y a fort à parier qu’un système économique sera présent pour rentabiliser le tout.

Adepte ou non de la formule Fortnite, force est de constater qu’Epic Games ne manque pas d’ingéniosité (et de regards plus ou moins discrets chez le voisin) pour renouveler sa boucle de gameplay et attirer toujours plus de joueurs. Véritable stratège marketing Fortnite n’a, semble-t-il, pas fini de nous surprendre.