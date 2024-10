Fortnite – Ce qui va changer dans les Battle Pass

L’expérience Fortnite de 2024 n’a presque plus rien à voir avec celle de 2017, année de sa création. Pour s’adapter à l’évolution du marché et des modes de consommation, le titre s’est développé pour devenir une marque à part entière, déclinée en différents modes de jeu. Au départ simple battle royale, on peut aujourd’hui utiliser son compte Epic pour jouer à Lego Fortnite, se prendre pour un développeur dans Fornite Créatif ou encore participer au Fortnite Festival, jeu de rythme largement inspiré de Guitar Hero.

Malgré tout, le titre traverse depuis quelques mois une zone de turbulences. La période dorée semble maintenant dans les rétros, et Epic continue de chercher la formule qui lui permettra de renouveler son audience. Fortnite n’est pas en crise, mais sans doute à la croisée des chemins. Il faut faire des choix, et cette fois-ci, c’est le système d’expérience qui est en passe d’être réformé.

À compter du 1er décembre prochain, l’expérience gagnée dans n’importe quel mode de jeu permettra de faire progresser tous les pass saisonniers à la fois. En résumé, si vous jouez majoritairement au mode Lego, votre pass Lego mais aussi votre Passe de combat et votre Pass Musique (anciennement festival) profiteront également de l’expérience accumulée. Actuellement, seul celui du Battle Royale progressait quelque soit l’activité choisie. Bien évidemment, la condition première reste d’être passé à la caisse pour acheter les différents passes séparément, même si une option d’achat groupée pourrait rapidement voir le jour.

À première vue, l’idée d’Epic est de simplifier le système, en supprimant des terminologies qui peuvent rendre l’expérience compliquée, notamment pour les nouveaux joueurs. Exit les points festival et autres tenons, place à un système d’expérience harmonisé autour de la simple monnaie EXP.

Mais derrière, il faudra tout de même patienter jusqu’au lancement des nouvelles saisons pour savoir ce que cela peut cacher au niveau des tarifs et du temps de jeu à allouer à Fortnite pour accéder aux récompenses. Fort logiquement, on peut s’attendre à des récompenses plus espacées en termes de points d’expérience et donc plus longues à acquérir. Eh oui, si Epic souhaite simplifier son système, il serait néanmoins étonnant que le géant souhaite que les joueurs passent moins de temps sur ses serveurs.

Cette simplification devrait aussi avoir une incidence sur l’économie Fortnite. En proposant un achat groupé de passes sans doute avantageux par rapport au prix à l’unité, Epic va tenter de créer un besoin dans sa communauté. Les fans mordront-ils à l’appât ? On le saura assez vite avec les annonces sur les nouvelles saisons qui devraient être imminentes.