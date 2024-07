Après Festival et Lego, Fortnite accueille un jeu Gundam

Quelle période pour Fortnite ! L’increvable Battle Royale d’Epic Games n’a de cesse de se renouveler pour conserver son rang à la fois parmi les jeux les plus joué, mais aussi les plus regardés, via Twitch, par exemple. C’est ainsi qu’après avoir ressuscité avec Festival le jeu de rythme à la Guitar Hero (relançant même la fabrication de périphériques en forme de guitares !), et inclus l’immense univers LEGO en son sein, l’archipel Fortnite se prépare à recevoir les combats de robots de l’univers Gundam !

Gundam: Requiem for Vengeance sera ainsi un nouveau mode accessible dans Fortnite dans le cadre de la sortie d’un film Gundam inédit sur Netflix.

Sans perdre de vue les origines Battle Royale de Fortnite, l’expérience Gundam: Requiem for Vengeance proposera aux joueurs de s’affronter dans des matchs par équipes, où chacun contrôlera une armure Gundam (on rappelle que les « robots » Gundam n’en sont pas vraiment, mais sont des armures « pilotées », ainsi que l’exprime le titre complet Mobile Suit Gundam) et participera à la montée en puissance de son équipe. Quand assez de points auront été accumulés par l’équipe, l’un de ses membres sera désigné pour libérer une terrible puissance de feu à même d’influer définitivement sur le cours du combat…

Si la proposition est clairement une opération marketing pour la production Netflix, il est intéressant de voir que le jeu a été confié à Look North World, studio fondé par un ancien de chez Bungie et qui a déjà travaillé sur Ark : Survival Ascended, et donc pas complètement inconscient des enjeux qui pèsent sur les jeux services !

Réalisé via l’UEFN (Unreal Engine for Fortnite), le moteur mis à la disposition de tous pour créer des expériences au sein du Battle Royale d’Epic Games, l’expérience Gundam: Requiem for Vengeance sera aussi un nouvel exemple de ce que l’outil permet quand il est utilisé par des mains expertes…

Aucune annonce n’a été faite en ce sens, mais on imagine sans peine que des cosmétiques Gundam viendront occuper les rayons de la boutique au moment de la sortie de ce mode de jeu… La date de sortie n’a pas encore été communiquée, mais celle-ci devrait, en toute logique, suivre de très près la sortie du film sur Neflix le 17 octobre prochain.