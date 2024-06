Fortnite Festival – Metallica en tête d’affiche de la saison 4

Après trois premières saisons marquées du sceau de la pop-music (Lady Gaga, The Weeknd et Billie Eilish étaient à l’honneur), la saison 4 du Fortnite Festival vient tout juste de débuter. Et cette fois-ci, place au rock avec en tête d’affiche le plus gros membre du Big Four of Thrash, Metallica.

Pour rappel, le Fortnite Festival est un jeu vidéo de rythme musical distribué par Epic Games et disponible dans l’application Fortnite depuis décembre dernier. Il avait été dévoilé en même temps que Fortnite Lego et Rocket Racing. Derrière le titre, on retrouve les développeurs de chez Harmonix, qui avaient déjà travaillé sur Guitar Hero et Rock Band, les deux références du jeu musical avec instruments. Autant dire qu’on est plutôt sur une valeur sûre, et les premières saisons ont confirmé les attentes.

Le groupe composé de James Hetfield (chant et guitare), Kirk Hammett (guitare), Robert Trujillo (basse) et Lars Ulrich (batterie) prend donc le contrôle de la scène jusqu’au mois d’août. Une scène inédite, une ambiance de feu et surtout six titres mythiques jouables en coopératif. Vite, rameutez vos amis pour interpréter en équipe “Enter Sandman,” “Fuel,” “Master of Puppets,” “Ride the Lightning,” “The Unforgiven,” ou encore “Wherever I May Roam », extrait du cultissime Black Album. Quel instrument choisirez-vous ?

Mais ce n’est pas tout. Metallica amène avec lui une nouvelle fonctionnalité pour le Fortnite Festival, un mode joueur contre joueur. Jouable jusqu’à 16 joueurs, ce battle royal musical élimine petit à petit les musiciens les moins en rythme durant la prestation pour n’en garder qu’un au final. Serez-vous à la hauteur des compositions du groupe californien ? Une chose est sûre, ce mode PvP est amené à durer au delà de la saison en cours.

Durant un peu plus de deux mois, tout l’univers Fortnite va vibrer aux sons des guitares rageuses de Metallica. Le Battle Royale se voit ajouter une nouvelle coupe à l’effigie du groupe, et d’autres quêtes et récompenses seront proposées tout au long de la saison. Les quatre musiciens ont également le droit à leur représentation en Lego pour Fornite Lego et une piste spéciale, « Trash Mountain » est proposé pour le jeu de voiture Rocket Racing.

Si vous êtes fan de Metallica ou complétionniste, sachez que le sempiternel Battle pass payant et la boutique sont bien évidemment proposés pour cette nouvelle saison du Fortnite Festival. Il serait bête de ne pas capitaliser sur un partenariat de cette ampleur. À la clé, des cosmétiques et des tenues pour les membres du Metallica virtuel.

Autant l’aventure musicale autour du groupe nous donne envie d’aller faire un tour sur le festival, autant les parties payantes nous semblent bien futiles. Une chose est sûre, l’association entre l’un des plus grands jeux vidéo de la décennie et l’un des plus grands groupes de musique du monde sent bon le deal gagnant-gagnant et montre qu’Epic Games compte bien faire de son festival une place forte du jeu vidéo.