Boderlands 4 – Une première bande-annonce qui annonce la couleur

Les Game Awards 2024 ont été l’occasion de voir enfin la première bande-annonce du très attendu Borderlands 4 et c’est Randy Pitchford (CEO de Gearbox) qui est lui-même monté sur scène pour nous l’introduire, non sans faire preuve d’un peu d’appréhension quant à sa future réception. Et comment ne pas le comprendre, sachant que le troisième épisode est le plus décrié parmi les fans, et ce, pour plusieurs raisons, comme son binôme de vilains « tik-toker » qui n’avaient pas convaincu tout le monde.

Et si Pitchford a annoncé que ce Borderlands 4 serait le plus vaste, complet et ambitieux à avoir été fait par Gearbox jusqu’à présent, on ne peut pas dire pour le moment que nous ayons vu quoi que ce soit qui aille dans ce sens dans ce vrai premier trailer, tant on a l’impression d’être déjà en terrain conquis. Bien évidemment, on nous y a introduit les nouveaux protagonistes de cet épisode, ainsi que leurs différents pouvoirs spéciaux, mais aussi le grand méchant de ce dernier, qui a l’air tout de même d’être plus réussi que le duo de l’opus précédent.

Ce dernier semble en avoir après la fameuse Arche et entend plonger Pandora dans le chaos si nécessaire en se lançant dans une guerre ouverte face à ses habitants pour ce faire. Il paraît avoir sous sa main une armée de robots et posséder des pouvoirs entrant en résonance avec l’Arche. Comment ? Pourquoi ? Des questions qui trouveront surement réponses en jeu.

Aussi, c’est surtout dans ces mécaniques de gameplay et sur l’exploitation des nouvelles technologies que ce prochain volet va devoir se différencier et faire mieux que ces prédécesseurs, et montrer tout cela n’était pas le but de cette bande-annonce qui entendait avant tout nous présenter l’univers global du titre. Mais ce sont sur ces points précis que nous attendons au tournant cet épisode qui va devoir renouveler une formule qui commence à prendre la poussière.

Attendons donc une présentation plus élaborée pour voir à quoi ressemble donc ces nouvelles mécaniques de jeu promises, même si, et comme on peut le voir dans le trailer, la chasse au loot restera surement au cœur du jeu.

Borderlands 4 est attendu en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC et est d’ores-et-déjà disponible à la précommande.