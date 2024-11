Malgré l’échec du film, les jeux Borderlands ont profité d’un (faible) rebond de popularité

Sorti au mois d’août dernier, le film Borderlands d’Eli Roth n’a pas fait l’unanimité, loin de là. Mais au-delà de cet échec (amplement mérité), Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, affirme que ce malheureux épisode cinématographique a eu un impact certain sur la série vidéoludique.

Avec un budget estimé à 145 millions de dollars, le long métrage n’aurait rapporté en tout et pour tout que 33 millions de dollars. Malgré un casting XXL, le film est tout ce qu’on pourrait qualifier d’un fiasco. Ce dernier n’a de Borderlands que de libellé, le reste est un sac rempli de clins d’œil forcés faits aux fans. Mais en dépit de cette mauvaise presse, la saga jeu vidéo, quant à elle, se porte plutôt bien.

Grâce aux statistiques SteamDB, nous pouvons voir que la sérié signée Gearbox Software a profité d’un sursaut d’intérêt suite à la sortie en salle du film. L’édition Game of the Year du premier volume a ainsi vu plus de 540 joueurs connectés en plein mois d’août contre une moyenne de 200 le reste de l’année.

Même constat pour le spin-off narratif Tales from the Borderlands avec un pic de 160 joueurs alors qu’en règle général il peine à fédérer une cinquantaine de joueurs en simultané. Mais la palme de la connexion revient à Borderlands 2. Considéré par beaucoup comme le meilleur opus, ce dernier a presque atteint les 10 000 joueurs connectés contre une moyenne de 3 500 le reste de l’année.

Strauss Zelnick indique être conscient de l’échec de l’adaptation mais reconnaît que cela a eu un impact non-négligeable sur les ventes du jeu. Il reste toutefois conscient de la difficulté de l’exercice de l’adaptation, soulignant de ce fait que ce genre de prise de risque sera mieux étudié à l’avenir :

« Il est évident que ce film a été décevant. Cela dit, il a aidé à vendre plus de jeux issus de la franchise. Donc, je ne pense pas que cela lui ait fait du tort, je pense même que cela l’a un peu aidé. Cela met en évidence une chose dont j’ai souvent parlé, à savoir la difficulté de transposer notre propriété intellectuelle sur un autre support. »

L’impact peu reluisant laissé par le film d’Eli Roth a permis à la licence de connaître un bref pic de popularité le temps d’un été. C’est toujours ça de pris pour se consoler.