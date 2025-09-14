tt

Les origines de Rayman

Rayman personnage Ubisoft

Marco

Fan de jeux vidéo et d’animés, j’ai grandi aux côtés de Mario et Sonic. Je suis tombé très jeune dans l’univers du jeu vidéo et je m’y baigne encore aujourd’hui avec autant de plaisir !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Hell is Us – Perdu dans les tréfonds de la guerre

Test Herdling – Troupeau pour être vrai

Test Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des Etoiles Filantes – Le jeu transmorphé ?