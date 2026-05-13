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Ubisoft lance une chasse au trésor Assassin’s Creed IRL

Assassin's Creed Black Flag Resynced chasse au trésor IRL

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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Jaquette du jeu Assassin's Creed Black Flag Resynced

    • Développeur :

      Ubisoft

    • Genre : Aventure/Action
    • Date de sortie : 09/07/2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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