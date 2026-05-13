Ubisoft lance une chasse au trésor Assassin’s Creed IRL

En 2015, Techland proposait pour Dying Light une édition collector qui avait rarement aussi bien porté ce nom. Dying Light: My Apocalypse Edition contenait notamment, en plus du jeu, un voyage en Pologne, des lunettes de vision nocturne, une statue taille réelle, ou encore… un abri anti-zombies ! Proposée à 250 000£ (environ 340 000€), cet exemplaire unique n’aura pas trouvé preneur (contrairement à la Mono Edition de Grid 2 vendue 150 000€ et qui comprenait une véritable voiture de course). Néanmoins, le coup de pub fut une véritable réussite, comme en témoigne le fait que plus de dix ans après, on en parle encore… C’est peut-être cette efficacité qui a inspiré Ubisoft pour sa campagne de communication liée à Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Le géant français du jeu vidéo organise ainsi une véritable chasse au trésor consistant à partir en quête d’un coffre enterré quelque part dans les Caraïbes. Véritable coffre au trésor tel qu’on l’imagine dans les histoires de pirates, celui-ci contient notamment un crâne en cristal et des pièces d’or frappées à l’image de la licence, le tout pour une valeur annoncée de 500 000 $ (425 000€ environ).

On pense à la fameuse Chouette d’Or, mais la proposition ressemble finalement également à s’y méprendre à un jeu vidéo IRL, « développé » par un spécialiste de la chasse au trésor, Unsolved Hunts, qui a déjà plusieurs aventures en cours. Réalisée en partenariat avec Ubisoft et Assassin’s Creed Black Flag Resynced, cette chasse au trésor est intitulée Gold & Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway, d’après le personnage de Black Flag et est vendue, comme un jeu vidéo, en version numérique, physique, et collector, avec plus ou moins de goodies selon l’édition.

Le jeu est ouvert à tous, mais il faut acquérir le matériel de base, vendu entre 35 et 200 € selon l’édition, pour pouvoir participer. L’organisateur précise que si la partie se base sur l’univers d’Assassin’s Creed Black Flag, il ne sera pas nécessaire d’avoir joué au jeu pour avancer dans la chasse au trésor. Cette dernière sera constituée de 15 énigmes, et est prévue pour durer de 2 à 5 ans.

L’opération possède clairement un côté évènementiel, mais elle montre peut-être aussi à quel point Ubisoft compte sur le remake de Black Flag pour se refaire une santé. Empêtré depuis plusieurs années dans un bad buzz perpétuel et gênée par des décisions, notamment RH, qui semblent être prises en dépit du bon sens, la société française ne semble pas réussir à complètement sortir la tête de l’eau malgré les sorties de plusieurs gros jeux salués par la critique (Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows…) mais qui peinent à totalement convaincre commercialement. Voilà plusieurs parutions que l’on dit que c’est « le jeu de la dernière chance ». Une impression que nous donne à nouveau Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Les premières images étaient très convaincantes, et, partant d’un matériau de base très solide, le titre a toute les chances d’être un bon jeu. Mais Ubisoft souffre depuis un moment d’un gros défaut de notoriété et de confiance des joueurs, et cette chasse au trésor est peut-être aussi là pour tenter de les combler… Les boîtes de jeu Gold & Crystal permettant de participer à la chasse au trésor sont déjà en précommande, pour une partie qui démarrera le 9 novembre prochain. Assassin’s Creed Black Flag Resynced paraîtra, lui, le 9 juillet.