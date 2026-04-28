Assassin’s Creed Hexe – Un développement plongé dans l’incertitude ?

Alors qu’on vient d’évoquer l’officialisation d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, voici qu’on place encore une fois notre curseur sur la célèbre série d’Ubisoft. Mais, plutôt que d’adopter une tonalité positive, on dirigera notre regard vers les quelques remous que semble connaître le développement de l’autre épisode prévu de longue date, le volet Hexe.

L’équipe d’Assassin’s Creed Hexe se dissout

D’après Tom Henderson, via un article publié sur Insider Gaming, l’équipe assignée au développement de l’épisode aurait connu, ces derniers jours, un certain remaniement. Pour cause, si l’on en croit les propos partagés, pas moins de 50 développeurs seraient ainsi écartés du projet et, par conséquent, aurait été ainsi réaffectée à une équipe dite “d’interprojet”.

Concrètement, les salariés concernés se retrouveraient dans une sorte d’état transitoire, sans réel projet. En revanche, ils sont laissés face à un ultimatum et une décision à effectuer : s’ils n’ont pas retrouvé d’activité au sein de l’entreprise au bout de trois mois, alors le licenciement deviendra réalité. D’ailleurs, à l’heure qu’il est, il est difficile d’écarter cette possibilité : la mesure permettrait ainsi à Ubisoft de limiter les conséquences financières en cas de report du titre.

Des assassins en péril ?

Un retard qui est certainement à redouter, car, comme on nous l’apprend, Assassin’s Creed Hexe a également perdu son directeur : Benoit Richer suit ainsi le chemin de Clint Hocking qui, lui, annonçait son retrait en février dernier. Et si l’on ne connaît pas les raisons qui l’ont poussé à s’écarter, des bruits circulent. Ces derniers mettent en évidence des divergences artistiques et révéleraient conséquemment un changement de direction.

Plus précisément, ce serait la position de Jean Guesdon, aujourd’hui à la tête de la saga, qui aurait conduit à ce retrait. En effet, l’homme s’opposerait totalement à l’intégration d’éléments surnaturels dans Hexe, à l’instar de certaines fonctionnalités permettant aux joueurs de posséder un chat. Ce qui aurait cependant du sens, au regard de l’intitulé (ou nom de code plutôt) attribué à l’épisode en question et à l’ambition initialement affichée d’explorer le monde de la sorcellerie justement.

Alors, qu’en penser ? À première vue, il semble que l’on peine à se donner un véritable cap à suivre avec cet opus. évidemment, il est difficile de ne pas y voir dans cette incertitude un impact dû à la réception des derniers opus (Mirage et Shadows). Et Assassin’s Creed étant le va-tout de l’entreprise, il semble compréhensible qu’il y ait une certaine crainte du risque. Mais peut-être est-ce là, dans le risque, que se trouve justement le salut d’Ubisoft ?

En attendant de voir ce qu’il en est réellement de ce volet, nos yeux sont braqués sur la prochaine sortie arrêtée au 9 juillet prochain : le tout juste révélé Assassin’s Creed Black Flag Resynced donc. Et il y a de grandes chances pour que les performances de ce dernier aient une conséquence sur l’orientation même de Hexe dont l’arrivée serait fixée à juin 2027 ou pour les fêtes de fin d’année si report il y a effectivement.