Super Mario Maker 2 – Une dernière mise à jour et puis s’en vont

Nintendo a dévoilé le contenu et la date de sortie de la dernière mise à jour de Super Mario Maker 2.

Super Mario Maker 2, c’est fun. Non, sérieusement, on peut laisser libre cours à sa fantaisie en créant toutes sortes de niveaux, on peut défier nos amis avec, on peut les partager sur le net (et ne pas connaître la gloire qui nous est due vu le nombre de créatifs vraiment ingénieux qui y prolifèrent) et, tout simplement, se frotter à des niveaux du monde entier en faisant des niveaux 1 par 1 ou en mode survie. Bref, tout ça, c’est cool. Cependant, on ne va pas se mentir, on n’a pas encore tous les outils pour faire notre propre Mario Bros. à nous…

Et ça, ça change dès demain. Nintendo a dévoilé aujourd’hui un trailer afin de présenter les dernier éléments à venir au travers d’une mise à jour du jeu et vous avez bien compris, il s’agira de la dernière. Seulement, ces nouveautés ultimes apporteront plus que des éléments cosmétiques, des transformations et des monstres, elle apportera un nouveau mode qui changera la donne.

Ce mode en question, c’est le mode “Créer un Super Monde“. Il vous permettra, comme son nom l’indique subtilement, de créer les mondes de votre Super Mario Bros. . Avec lui, libre à vous de créer un jeu complet dans le jeu avec vos mondes, vos niveaux et votre patte artistique. Effectivement, puisque qu’il vous permet de créer un monde, libre à vous d’en choisir la forme, l’atmosphère et d’y ajouter de la vie avec différentes options esthétiques. Ensuite, pour les niveaux, vous pouvez piocher dans ceux que vous avez déjà créés.

Remarque, vous allez peut-être vouloir en faire des nouveaux puisque de nombreux éléments inédits arriveront également dans cette update. Tout d’abord, puisque ça va de paire avec le système de monde, les minions de Bowser feront leur entrée. Libre à vous de vous amuser à placer Lemmy, Larry, Morton, Wendy, Roy, Iggy et Ludwig dans vos nouveaux niveaux. Pour les affronter ou les contourner, le logiciel de création accueillera un grand nombre de power-ups tels que le costume grenouille, le super gland, le ballon de puissance, la fleur frisbee ainsi que des costumes blocs avec des pouvoirs inédits.

Bref, beaucoup d’éléments inédits pour ajouter une touche de fantaisie à vos créations existantes ou à venir. Cette mise à jour gratuite donnera un coup de boost à Super Mario Maker 2 dès demain (le 22 avril).