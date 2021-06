Beats & Pixels #1 – Le podcast New Game Plus dédié à la musique de jeux vidéo

Partager sa passion du jeu vidéo n’est jamais facile. On pourrait en parler des heures, citer nos jeux favoris, nos plus belles expériences narratives, nos plus beaux combats. Et aussi nos plus beaux morceaux de musique de jeux vidéo. Pour pouvoir montrer la richesse musicale de notre média favori, la rédaction de New Game Plus a choisi de vous proposer un podcast entièrement dédié à la musique de jeu vidéo.

À chaque nouvel épisode, nous aborderons un thème, une saga, ou un auteur particulier toujours sous l’angle de la musique. Plus qu’un simple juke-box, c’est avec amour que nous allons vous offrir un cocktail de morceaux cultes et inconnus, de la chiptune minimaliste aux envolées symphoniques.

Et pour ouvrir le bal avec ce premier épisode, quel meilleur thème que celui du “Level One” ? Que ce soit à travers la musique d’un premier niveau, d’un prologue, des premières minutes d’un jeu, ou d’un tutoriel, ce premier contact va vous embarquer dans l’univers du jeu, vous donner envie de continuer, de monter le son, et de poursuivre votre aventure. Un exercice risqué pour les compositeurs, et un plaisir pour nos oreilles (ou pas !).

Pour ce podcast que nous souhaitons être bimensuel (en tout cas nous ferons tout pour !) en alternance avec l’excellente émission des non moins excellents Nico et Riku, nous tâcherons d’être bien plus qu’une simple playlist, en vous donnant la “signature” New Game Plus : un soupçon d’analyse supplémentaire pour pousser le concept toujours plus loin.

Le podcast Beats & Pixels est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, sur Spotify, Deezer ou Amazon music . N’hésitez pas à nous faire des suggestions, des remarques, et même des propositions de thèmes pour les épisodes à venir dans la zone des commentaires !

Crédits sons :

1. Midnight Resistance – Flood of Power – Megadrive – Data East – 1989

2. The Terminator – Holocaust (Level 1) – Megadrive – Probe – 1992

3. Sparkster – Lakeside- SNES- Kazuhiko Uehara, Masahiro Ikariko, Michiru Yamane & Akira Yamaoka – Konami – 1994

4. Superliminal – I Wonder (Level 1 – Induction) – Matt Christensen – Pillow Castle – 2019

5. Castlevania : Symphony of the Night – Prologue – PS1 – Michiru Yamane – Konami – 1997

6. Crypt of the Necrodancer – Tombtorial – PC- Danny Baranowski – Brace yourself Games – 2015

7. Kid Icarus Uprising – The return of Palutena – 3DS – Yasunori Mitsuda – Project Sora – 2012

8. DOOM – E1M1: At Doom’s Gate – PC -Robert Prince – Id Software-1993

9. Streets of Rage 4 – They’re Back – Yuzo Koshiro – Toutes plateformes – Lizardcube, Dotemu – 2020.

10. Cuphead – Tutorial – Kristofer Maddigan – PC- Studio MDHR -2017

11. Parappa The Rapper – Chop Chop Master – Masaya Matsuura – – PS1 – NanaOn-Sha -1996

12. Donkey Kong Country – Jungle Groove – David Wise – SNES – 1994 – Rare – 1994

13. REZ – Buggie Running Beeps – Keiichi Sugiyama – Dreamcast – Q Entertainment – 2001

BONUS : Sonic – Green Hill Zone – Masato Nakamura – Megadrive – Sega – 1991